ناجلسمان: الحياة مع «النقطة»!



برلين (أ ف ب)

بدأ يوليان ناجلسمان عهده على رأس الجهاز الفني لنادي بايرن ميونيخ، بالتعادل خارج ملعبه مع بوروسيا مونشنجلادباخ 1-1 في افتتاح مباريات المرحلة الأولى من بطولة ألمانيا لكرة القدم لموسم 2021-2022.

تقدم أصحاب الأرض بواسطة المهاجم الفرنسي إلاسان بليا، قبل أن يدرك البولندي روبرت ليفاندوفسكي التعادل.

وسمحت رابطة الدوري الألماني بعودة الجماهير إلى الملاعب، لكن بنسبة 50 في المئة من سعة الملعب، وبالتالي تابع المباراة نحو 25 ألف متفرج على ملعب بوروسيا بارك الذي يتسع لـ 50 ألفاً.

وكان ناجلسمان، أحد أصغر المدربين الألمان في الدوري المحلي، الذي احتفل الشهر الماضي بعيد ميلاده الرابع والثلاثين، انتقل من لايبزج لتدريب الفريق البافاري خلفاً لهانسي فليك الذي سيشرف على تدريب منتخب ألمانيا.

ولم تكن المباريات التجريبية استعداداً للموسم الجديد جيدة، لأن الفريق البافاري خسر ثلاث مباريات بينها واحدة أمام مونشنجلادباخ بالذات صفر-2، وتعادل في واحدة لكنه خاض الثلاث الأولى منها بتشكيلة رديفة.

وكان الفريق البافاري الساعي لإحراز لقبه العاشر توالياً في «البوندسليجا، خسر جهود قطبي قلب الدفاع النمساوي دافيد ألابا المنتقل إلى ريال مدريد الإسباني، وجيروم بواتنج الذي لا يزال يبحث عن ناد يدافع عن ألوانه بعد انتهاء عقده في 30 يونيو الماضي.

وخاض المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو المنتقل إلى بايرن من لايبزج أول مباراة رسمية له في صفوف فريقه الجديد، فلعب إلى جانب نيكلاس سوله.

أما مونشنجلادباخ فكان بدوره يخوض أول مباراة رسمية له، بإشراف مدربه الجديد إدي هوتر الذي حل بدلاً من ماركو روزه الذي انتقل للإشراف على بوروسيا دورتموند.

وهي المرة السابعة توالياً التي يسجل فيها ليفاندوفسكي هدفاً على الأقل في المباراة الافتتاحية لفريقه.

وكان ليفاندوفسكي حطم الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد، والذي صمد منذ مطلع السبعينيات باسم مهاجم بايرن ميونيخ السابق «المدفعجي» جيرد مولر، بتسجيله 41 هدفاً الموسم الفائت.

وقال ليفاندوفسكي: «لم نقدم كرة قدم مثالية»، ارتكبنا العديد من الأخطاء، لكن المباراة الأولى انتهت ونستطيع التطلع إلى الأمام».

أما ناجلسمان فقال: «يجب أن نعيش مع هذه النقطة، حظي كل فريق بفرصه خلال المباراة، كانت مباراة مثيرة للجمهور لكنها لم تكن بهذه السهولة بالنسبة إلى المدربين».

المواجهة حملت الرقم 107 في دوري الدرجة الأولى، وتميل الكفة لصالح بايرن ميونيخ الذي حقق 51 انتصاراً مقابل 26 لمنافسه، وتعادلا 30 مرة.

وكانت المواجهة مثيرة بين الفريقين على هذا الملعب الموسم الماضي، إذ تقدم بايرن بهدفين نظيفين قبل أن يقلب مونشنجلادباخ الطاولة على ضيفه ويخرج فائزاً 3-2، لكن الفريق البافاري أكرم وفادة منافسه عندما استضافه على ملعب أليانز أرينا بسداسية نظيفة بينها ثلاثية لليفاندوفسكي في المباراة التي شهدت تتويجه باللقب التاسع على التوالي.