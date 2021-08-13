النصر.. «البداية رباعية»



الرياض (د ب أ)

اكتسح النصر ضيفه ضمك 4-1، اليوم «الجمعة»، ضمن منافسات المرحلة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي).

وتقدم النصر في الدقيقة الثالثة عن طريق ضربة جزاء نفذها المغربي عبد الرزاق حمد الله بنجاح، قبل أن يضيف البرازيلي تاليسكا الهدف الثاني من ضربة رأس رائعة في الدقيقة 40.

وفي الدقيقة 42 سجل مهند النجعي مدافع ضمك هدفاً بالخطأ في مرمى فريقه ليهدي النصر هدفه الثالث، قبل أن يقلص زميله إيميليو زيلايا الفارق لضمك في الدقيقة 51 من ضربة جزاء، وفي الدقيقة 80 أضاف فينسنت أبو بكر الهدف الرابع للنصر.

ويحل النصر ضيفاً على الفيصلي في المرحلة الثانية، فيما يستضيف ضمك فريق الطائي في المرحلة ذاتها.

وسيطر النصر على المباراة منذ بدايتها، وحصل على ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة، بعدما قدم البرازيلي تاليسكا عرضاً مهارياً رائعاً، وصل على إثره لمنطقة الجزاء، ليسدد كرة اصطدمت بيد المدافع فاروق شافعي ليحتسب الحكم ضربة جزاء، وترجم المغربي عبد الرزاق حمد الله ضربة الجزاء بنجاح على يمين الحارس مصطفى زغبة في الدقيقة الثالثة.

وبعد الهدف اندفع ضمك بحثاً عن تسجيل هدف التعادل، لكن تألق وليد عبد الله حارس مرمى النصر حال دون حدوث ذلك.

وفي الدقيقة 39 توج تاليسكا تألقه في الشوط الأول بتسجيل الهدف الثاني للنصر، بعدما تلقى كرة عرضية من جلال الدين شاريبوف، ليوجهها بضربة رأس في شباك زغبة.

وبعد ذلك بدقيقتين، نجح النصر في تسجيل الهدف الثالث، لكن هذه المرة بمساعدة مهند النجعي مدافع ضمك الذي وضع الكرة بالخطأ في شباك فريقه بعد كرة عرضية من سامي النجعي ليعمق النصر الفارق بينه وبين منافسه، ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بتقدم النصر 3 - صفر.

ومع بداية الشوط الثاني اندفع النصر محاولاً تسجيل هدف رابع، فيما حاول ضمك تقليص الفارق مع منافسه وعدم السماح بتسجيل أهداف أخرى في شباك زغبة.

وفي الدقيقة 48 حصل ضمك على ضربة جزاء، بعد تدخل قوي من سلطان الغنام على منصور حمزي، ليحتسب الحكم ضربة جزاء ترجمها إيميليو زيلايا بنجاح على يمين وليد عبد الله في الدقيقة 51، ولكن النصر استعاد السيطرة على المباراة مجدداً، ونجح في تسجيل الهدف الرابع عن طريق مهاجمه الكاميروني فينسنت أبو بكر، الذي تلقى تمريرة رائعة من تاليسكا ليضع الكرة في شباك زغبة بسهولة في الدقيقة 80 ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته والمباراة بفوز النصر 4-1.