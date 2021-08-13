أنشيلوتي يرفض الحديث عن هذا اللاعب!

مدريد (أ ف ب)

رفض مدرب ريال مدريد الإسباني، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الحديث عن إمكانية انضمام النجم الفرنسي كيليان مبابي الى صفوف الفريق الملكي، وفضّل التركيز على فريقه الذي يملك العديد من المواهب الشابة التي ستشقّ طريقها هذا الموسم على حدّ تعبيره.

زادت حدّة التكهنات حول إمكانية انضمام نجم باريس سان جيرمان إلى «الميرنجي» عقب انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي من برشلونة إلى نادي العاصمة الفرنسية، إذ إنه معلومُ بأنّ عقد مبابي مع سان جيرمان ينتهي العام المقبل.

لكنّ أنشيلوتي نوّه بفريقه الذي يعوّل على العديد من النجوم الصاعدين، حيث يأمل المدرب المخضرم في تجربته الثانية مع ريال أن يقوده الى نجاحات منتظرة وأبعد من احتلال المركز الثاني الذي حقّقه الموسم الماضي خلف جاره أتلتيكو حامل اللقب.

وعن مسألة مبابي أجاب أنشيلوتي «أنا آسف، لا أستطيع التحدث حول هذا الشأن».

وتابع «لا أحب الكلام عن لاعبين ليسوا موجودين معنا».

ونوّه أنشيلوتي بتشكيلته لهذا الموسم قائلاً «أحبّ هذه التشكيلة كثيراً، هناك مزيج جيد من اللاعبين المخضرمين والشبان الذين يعدون بموسم رائع، فهم متحمسون ومثيرون جداً للاهتمام. هناك ميجيل جوتييريس، سيرجيو أريباس، فيكتور شوست ومارفن.

تصادف عودة أنشيلوتي الى الفريق الملكي مع عودة أيضاً اللاعب الويلزي جاريث بيل الذي لعب مع توتنهام على سبيل الإعارة، علماً انّهما فازا معاً بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2014.

وقال أنشيلوتي «إنه لاعب رائع، ربما لم يؤد على نحو جيد في الآونة الأخيرة، لكني أقدّر قدراته، وهو يؤدي بشكل جيد جداً في التمارين، والملعب سيكون الحكم وليس المدرب».

ونوّه أنشيلوتي عشية انطلاق الموسم بجهوزية اللاعبين المخضرمين، وخصّ بالذكر كلا من الكرواتي لوكا مودريتش والمهاجم الفرنسي كريم بنزيمة.

من جهة أخرى، تحدث أنشيلوتي عن الانتقال المفاجئ لميسي من برشلونة إلى سان جيرمان، قائلاً «لقد فاجئني الأمر بالتأكيد، لعب ميسي مع برشلونة منذ الطفولة، لكنني أمضيت 42 عاماً في عالم كرة القدم، ويبقى برشلونة احد أفضل الفرق في العالم مع ميسي أو من دونه، لا يغيّر الأمر لنا شيئاً».

وعن إمكانية مقارعة « بي أس جي» بعد الصفقات الرنانة التي قام بها في مسابقة دوري أبطال أوروبا «ليس الأمر مستحيلا، يملك ريال تشكيلة جيدة جداً، ويستطيع أن ينازع أي فريق في العالم».