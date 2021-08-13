نيمار على رأس قائمة «رعب السامبا»!

برازيليا (أ ف ب)

سيكون نجم باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار على رأس تشكيلة برازيلية قوية لخوض غمار تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 2022، وتحديداً للمباريات الثلاث المقررة في سبتمبر ضد تشيلي والأرجنتين والبيرو توالياً.

ويحلّ «السيليساو» متصدر التصفيات بعد ست جولات، ضيفاً على تشيلي في الثاني من سبتمبر، ثم يستقبل مباراة «الكلاسيكو» ضد الغريم التقليدي الأرجنتين في أول مواجهة بين نيمار والأرجنتيني ليونيل ميسي، بعد أن انضم الأخير إليه في صفوف فريق العاصمة الفرنسية.

وتضم تشكيلة المنتخب البرازيلي الذي خسر نهائي كوبا أميركا أمام الأرجنتين بالذات صفر-1 الشهر الماضي، الظهير الأيمن المخضرم داني الفيش الذي قاد منتخب بلاده الأولمبي إلى الاحتفاظ بذهبية مسابقة كرة القدم في دورة طوكيو التي أسدل الستار عليها الأحد الماضي.

وضم مدرب المنتخب تيتي بعض الوجوه الشابة التي تألقت في صفوف المنتخب الأولمبي ومن بينها مهاجم هرتا برلين الألماني ماتيوس كونيا ولاعب وسط زينيت سان بطرسبرج الروسي كلاودينيو.

والتشكيلة تضم لحراسة المرمى أليسون «ليفربول الإنجليزي»، أدرسون «مانشستر سيتي الإنجليزي»، ويفرتون «بالميراس»، وللدفاع داني الفيش «ساو باولو»، دانيلو وأليكس ساندرو «كلاهما مع يوفنتوس الإيطالي»، جييرمي أرانا «أتلتيكو مينيرو»، أدير ميليتاو «ريال مدريد الإسباني»، لوكاس فيريسيمو «بنفيكا البرتغالي»، ماركينيوس «سان جيرمان الفرنسي»، تياجو سيلفا «تشيلسي الإنجليزي»

للوسط، كاسيميرو «ريال مدريد»، برونو جيمارايش ولوكاس باكيتا «كلاهما مع ليون الفرنسي»، كلاودينيو «زينيت الروسي»، إيفرتون ريبيرو «فلامنجو»، فابينيو «ليفربول الإنجليزي»، فرد «مانشستر يونايتد الإنجليزي».

وللهجوم: روبرتو فرمينيو «ليفربول الإنجليزي»، جابريال باربوسا «فلامنجو»، جابريال جيزوس «مانشستر سيتي»، ماتيوس كونيا «هرتا برلين الألماني»، نيمار «سان جيرمان»، رافينيا «ليدز يونايتد الإنجليزي»، ريتشارليسون «إيفرتون الإنجليزي».