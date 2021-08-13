ويلوك «عقد دائم» مع نيوكاسل



لندن (أ ف ب)

حسم نادي نيوكاسل الإنجليزي التعاقد مع لاعب وسط أرسنال، جو ويلوك، بصورة دائمة بعد أداء لافت قدمه في صفوف الفريق الموسم الماضي على سبيل الإعارة.

سجّل ويلوك، إبن الـ 21 عاماً، ثمانية أهداف لمصلحة نيوكاسل في 14 مباراة ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، كما عادل الرقم القياسي المسجّل باسم أسطورة النادي ألن شيرر بتسجيله في سبع مباريات متتالية.

وذكرت تقارير إعلامية أنّ نيوكاسل دفع 20 مليون جنيه استرليني، من أجل ضمّ لاعب منتخب إنجلترا لما دون 21 عاماً.

وعن انضمامه النهائي، قال ويلوك في بيان لنيوكاسل «أنا متحمس جداً للتواجد مع النادي».

وتابع «أحببت الوقت الذي قضيته هنا الموسم الماضي، وأنا سعيد للغاية للعودة وأن أكون لاعباً في صفوف نيوكاسل يونايتد».

وأضاف «الرحيل عن أرسنال هو خطوة كبيرة، وأوّد أن أشكر الجميع في هذا النادي لدعمهم لي خلال السنوات الماضية، لكنها الخطوة الصحيحة في النادي المناسب وفي الوقت المناسب».

يُعتبر ويلوك الصفقة الأولى لنيوكاسل في فترة الانتقالات الصيفية، في ظل موجة غضب مشجعي النادي الذين انتقدوا افتقاد رئيس النادي مايك آشلي للطموح والرغبة في تطوير الفريق الذي اكتفى باحتلال المركز الثاني عشر الموسم المنصرم.

في المقابل، أشاد المدرب ستيف بروس بمساعي إدارة النادي لحسم صفقة انتقال اللاعب بعقد طويل يمتد لست سنوات.

وذكر بروس »أين يمكن ان تجد لاعباً ما دون 21 عاماً يستطيع ان يسجّل سبعة أهداف على التوالي، وان يتمكن من ملء فراغ جو؟ ليس هناك الكثيرين بالتأكيد، وبالتالي ما حصل هو خطوة صحيحة».

وتابع «مرّ بعض الوقت الذي شعرت به أن الصفقة لن تتم، لكن أوّجه التهنئة للمدير الإداري لي تشارنلي وكل المعنيين، تمكنا من حسم الأمور في النهاية».