جوارديولا.. السؤال المكرر!

لندن (رويترز)

لم يشأ بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي الرد على أسئلة بشأن هاري كين، قائلاً، إن قائد منتخب إنجلترا لا يزال يلعب في صفوف توتنهام ومن الخطأ الحديث عن مستقبله.

وربطت تقارير مهاجم توتنهام باحتمال الانتقال لبطل الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الصيف وقال جوارديولا للصحفيين الأسبوع الماضي، إن السيتي يرغب في ضمه، لكن الكرة في ملعب توتنهام.

وسيلتقي الفريقان في مستهل مشوارهما بالدوري الممتاز يوم الأحد المقبل.

وقال جوارديولا «أجبت على هذا السؤال في المؤتمر الصحفي السابق، المرة السابقة كانت استثنائية، عادة لا أتحدث عن الانتقالات».

وأكد مدرب السيتي أن لاعب الوسط كيفن دي بروين سيغيب عن بداية الموسم حيث لا يزال يتعافى من إصابة في الكاحل تعرض لها خلال اللعب مع بلجيكا في بطولة أوروبا، بينما من المتوقع أن يشارك الوافد الجديد جاك جريليش أمام توتنهام.

وقال جوارديولا «حالة دي بروين تتحسن من يوم إلى آخر، لكنه لا يستطيع المشاركة في حصة مران كاملة، سنرى في الأيام القليلة المقبلة».

وفاز السيتي باللقب الموسم الماضي بفارق 12 نقطة عن أقرب مطارديه، ولكن جوارديولا توقع منافسة أكثر قوة هذا الموسم.

وقال «منذ وصولي إلى هنا أشعر أن كل موسم يصبح أقوى وأكثر شراسة عن السابق في وجود فرق أفضل، ونبدأ تحدياً جديداً في كل موسم».