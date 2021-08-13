فاران لن يظهر مع «الشياطين»!



لندن (رويترز)

قال أولي جونار سولسكاير مدرب مانشستر يونايتد، إن صفقة انتقال المدافع رفائيل فاران من ريال مدريد لم تنته «بنسبة مئة في المئة»، ولن يكون اللاعب الفرنسي موجوداً في مباراة الفريق الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام ليدز يونايتد.

وكان من المتوقع أن يكشف يونايتد رسمياً عن صفقة التعاقد مع الدولي الفرنسي هذا الأسبوع، بعد أن توصل الناديان إلى اتفاق مع حيث المبدأ الشهر الماضي.

وقال سولسكاير «لم يتدرب معنا، الأمور تحتاج إلى بعض الوقت، لم تنته الصفقة بنسبة مئة في المئة، لن يشارك في المباراة لأنه لم يتدرب معنا».

لكن الجناح جيدون سانشو القادم من بروسيا دورتموند سيكون متاحاً في المباراة على ملعب أولد ترافورد يوم السبت.

وقال «استمتعنا بفترة إعداد جيدة للموسم الجديد، الأسبوعان الأخيران كانا في غاية القوة مع عودة جميع اللاعبين، رغم غياب بعض اللاعبين للإصابة وكوفيد-19 فإننا نشعر بالثقة قبل المباراة الافتتاحية».

ولا يزال المهاجم إدينسون كافاني وقلب الدفاع إيريك بايلي والجناح أماد ديالو يخضعون للعزل الذاتي وسيغيبون عن مباراة ليدز، واحتل يونايتد المركز الثاني الموسم الماضي.