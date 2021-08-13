بيكيلي.. «الحلم الثالث» في برلين

برلين (د ب أ)

أعلن منظمو ماراثون برلين، الذي ينطلق يوم 26 سبتمبر المقبل، أن العداء الإثيوبي كينينيسا بيكيلي سيشارك في سباق الماراثون، سعياً للحصول على ثالث ألقابه في سباق الماراثون.

وفاز بيكيلي «39 عاماً» في العاصمة الألمانية في 2016 و2019، وفي المرتين السابقتين كان قريباً من تحطيم الزمن القياسي العالمي، كما أنه فشل في إكمال السباق البالغ طوله 195ر42 كيلومترا في 2017. ولكن، انتصاره في برلين قبل عامين كان آخر مرة شارك بها بيكيلي في ماراثون، ولم يتم اختياره في الفريق الإثيوبي الذي شارك مؤخرا في أولمبياد طوكيو.

ويحمل الزمن القياسي العالمي في سباقات الماراثون الكيني إليود كيبشوج، حيث أنهاه في ساعتين ودقيقة و39 ثانية.

وأنهى بيكيلي سباق الماراثون في برلين في 2019 في زمن بلغ ساعتين ودقيقة و41 ثانية، بينما كان يبعد بفارق ست ثوان فقط عن الزمن القياسي العالمي في 2016.