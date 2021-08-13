«رافينيا ليدز» يرقص «السامبا»

ريو دي جانيرو (رويترز)

استدعى منتخب البرازيل رافينيا جناح ليدز يونايتد للمرة الأولى لخوض ثلاث مباريات في تصفيات كأس العالم لكرة القدم أمام تشيلي والأرجنتين وبيرو في سبتمبر.

وقال تيتي مدرب البرازيل «نتابع رافينيا منذ فترة طويلة منذ صعود ليدز لدوري الأضواء، «إنه لاعب موهوب يجيد المراوغة، ويسجل أهدافاً حاسمة، وهي من الأشياء التي نحبها كثيراً، يملك السرعة والمهارة.

كما انضم إلى تشكيلة البرازيل ستة لاعبين من الفريق الفائز بالذهبية الأولمبية في طوكيو، ومن بينهم داني ألفيس البالغ عمره 38 عاماً، والوجه الجديد كلاودينيو الذي انتقل مؤخراً إلى زينيت سان بطرسبرج.

وستلعب البرازيل خارج الديار أمام تشيلي في الثاني من سبتمبر، والأرجنتين في الخامس من سبتمبر، وستواجه بيرو على أرضها في التاسع من سبتمبر.

وتتصدر بطلة العالم خمس مرات تصفيات أميركا الجنوبية بستة انتصارات من ست مباريات.