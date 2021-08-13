النصر.. «كفاءة مالية»



الرياض (د ب أ)

أعلن نادي النصر السعودي حصوله على شهادة الكفاءة المالية ما يعني أن جميع لاعبيه سيكونون متاحين للمشاركة أمام ضمك في المرحلة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم «دوري المحترفين السعودي» والمقرر لها مساء «اليوم».

وذكر النصر عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، أنه أغلق ملف الالتزامات العالقة لديه، واستخرج شهادة الكفاءة المالية.

وتقدم الشهادة من لجنة الكفاءة المالية للأندية بوزارة الرياضة السعودية، حيث تمنح الأندية الحاصلة عليها أحقية تسجيل لاعبين جدد خلال فترات التسجيل الرسمية والمتاحة.

وكانت وزارة الرياضة السعودية قد أعلنت في الأول من أغسطس الجاري، عن حصول أندية الهلال والاتفاق وضمك والفيصلي والفتح وأبها من دوري المحترفين السعودي على شهادة الكفاءة المالية، قبل أن ينضم إلى تلك القائمة نادي النصر.

وتعاقد النصر مع أندرسون تاليسكا من قوانجتشو إيفرجراند الصيني، وجلال الدين ماشاريبوف من شباب الأهلي الإماراتي وفينسيت أبو بكر من بشكتاش التركي وخوزي راميرو فونيس موري من فياريال.

وكانت لجنة الكفاءة المالية للأندية قد حددت متطلبات الحصول على شهادة

الكفاءة المالية الجديدة، في شهر مارس الماضي، وذلك بالنسبة لدوري المحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، حيث تشترط سداد كافة الالتزامات المستحقة حتى نهاية أبريل من العام الجاري.

وأوضحت اللجنة، أن بنود شهادة الكفاءة المالية الجديدة تتضمن التزاماتها تجاه اللاعبين والمدربين والموظفين، بالإضافة إلى القضايا التي صدرت فيها قرارات نهائية، على أن تشمل تلك البنود كافة أنشطة أندية دوري المحترفين ونشاط كرة القدم فقط بالنسبة لأندية الدرجة الأولى.

واشترطت اللجنة عدم جدولة أي رواتب، وأن يكون آخر موعد لتقديم المستندات هو عشرة أيام، قبل انتهاء فترة التسجيل الصيفية المقبلة.