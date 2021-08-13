300 شوط للفطامين في شارة طحنون بن محمد للهجن

الوثبة (الاتحاد)

انطلقت صباح اليوم منافسات الأسبوع الثالث من شارة سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان لسباقات الهجن، في ثاني فعاليات موسم سباقات الهجن 2020-2021، وأقيمت في ميادين الدولة، 300 شوط للفطامين، ركضت خلالها نخب الأصايل لمسافة 2 كلم، بمشاركة كبيرة من الملاك والمضمرين، في ظل الدعم الذي تجده رياضة الأجداد من القيادة الرشيدة.

استضافت المنافسات 30 ميداناً في الدولة شملت كلاً من الوثبة ومدينة زايد وغياثي وليوا والسلع والخزنة والسمحة وسيح صبرة وبوسمرة والساد وغشابة والسد ورماح وسويحان والجبيب والقوع والسحم والرقيعات والوجن والمرموم ومرغم والراشدية والطي والهباب واللبسة والذيد والتلة والسوان والخوانيج والهباب.

وأسفرت نتائج المنافسات في ميدان الوثبة عن فوز «صلاصة» لشاهر أحمد البطحري بناموس الشوط الأول، بعد أن قطعت مسافة الشوط بزمن قدره 2:54:59 دقيقة، وفي الشوط الثاني كان الموعد مع «شاهين» لحمد بن يعيل المنهالي، بعد أن أنهى مراحل الشوط بزمن قدره 2:55:81.

وجاءت نتائج بقية الأشواط كالتالي، الشوط الثالث «نصائح» لغانم حمد بالنص المنصوري بزمن قدره 2:53:47، الشوط الرابع «سياف» لحمد حمد بن وهدان الوهيبي بزمن قدره 2:57:21، الشوط الخامس «روز» لحمود حمد بن حمدان الوهيبي بزمن قدره 2:56:88 دقيقة. وفي الشوط السادس فاز «شاهين» لأحمد سعيد بن زايد المزروعي بزمن قدره 2:56:66، الشوط السابع «كحال» لسعيد محمد الظاهري بتوقيت قدره 3:00:00، الشوط الثامن «شاهين» لسلطان أحمد محمد العويسي بتوقيت بلغ 2:59:72، الشوط التاسع «الظبي» لحمود محمد بن كز الوهيبي بتوقيت قدره 2:85:00، الشوط العاشر «الرماسة» لذياب غانم البطحري بتوقيت قدره 2:57:06 دقيقة.