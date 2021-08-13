«المحترفين» تؤكد جاهزية «ملعب الصقور»



رأس الخيمة (الاتحاد)

زار وفد رابطة المحترفين للمرة الثانية نادي الإمارات، للوقوف على التفاصيل الخاصة بالمتطلبات والجاهزية والاستعدادات لانطلاقة الموسم الجديد 2021-2022.

وقام وفد من الرابطة، يضم ممثلين عن مختلف الإدارات والأقسام، بزيارة لنادي الإمارات، ورافقهم خلال الزيارة الميدانية يوسف عبدالله البطران رئيس مجلس الإدارة، ووليد محمد عبدالكريم النائب الثاني لرئيس مجلس الإدارة، ورئيس اللجنة الخاصة الداخلية لمتابعة متطلبات رابطة المحترفين، وجميع أعضاء اللجنة.

وتم خلال الزيارة الاجتماع مع ممثلي النادي، ثم القيام بجولة ميدانية في جميع المرافق للتأكد من جاهزيتها، والعمل على تطوير وتحديث المرافق التي تحتاج إلى ذلك.

وأبدى وفد رابطة المحترفين ارتياحه لمدى سير العمل وجاهزية المرافق لانطلاقة الموسم، كما لم يخفوا إشادتهم عن مدى العمل الجاد والسريع في إنجاز 26 متطلباً خلال فترة وجيزة، وهذا يدل على الجدية وفي زمن قصير قبل انطلاقة مباريات دوري أدنوك للمحترفين.