فان دايك يترقب «الاحتفالين»!

لندن (د ب أ)

يأمل فيرجيل فان دايك، مدافع فريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، أن يحتفل بتوقيع عقده الجديد مع الفريق، من خلال المشاركة كأساسي أمام نوريتش سيتي في أول مباراة له منذ أكتوبر الماضي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي.ايه.ميديا» أن قائد المنتخب الهولندي فان دايك «30 عاماً، الذي انضم لليفربول في ديسمبر 2017 مقابل 75 مليون جنيه استرليني «5ر103 مليون دولار»، قام بتمديد عقده بالنادي حتى 2025. ولم يشارك فان دايك في أي مباراة رسمية لعشرة أشهر، بعدما انتهى موسمهعقب إصابته في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، خلال تدخل جوردان بيكفورد، حارس إيفرتون، معه بقوة في ديربي الميرسيسايد بملعب جوديسون بارك.

ولكن بعد أن أكمل إعادة التأهيل، وخاض ثلاث مباريات ودية، جاءت مشاركته لمدة 70 دقيقة أمام أتلتيك بلباو يوم الأحد الماضي لتعطي أكبر إشارة إلى أنه جاهز بقوة للعودة.

وقال فان دايك للموقع الرسمي لناديه: لسوء الحظ، الموسم الماضي بالنسبة لي كان جديراً بالنسيان، أو للتعلم والاستفادة منه.

وأضاف: أشعر أنني جاهز للمباراة المقبلة، لذلك سننتظر لنرى ما يقرره المدرب.

وقال: ستكون الأجواء مختلفة للغاية، وعقلياً بالنسبة لي أيضاً، وإنه شيئاً نقاتل من أجله، للنقاط، ونتمنى أن نخرج بنتيجة إيجابية.