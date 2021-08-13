لاعب يحارب «أزمة المناخ»!

شفتسينجن (د ب أ)

أنشأ النرويجي مورتن ثورسبي، لاعب سامبدوريا الإيطالي لكرة القدم، مؤسسة تدعى «وي بلاي جرين»، وسيقوم بتغيير رقم قميصه هذا الموسم في محاولة لجذب الانتباه إلى أزمة المناخ العالمية.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية «بي.بي.سي» تصريحات لثورسبي للمدونة الصوتية «بروبود» قال فيها: الغاية هي شيء عانيت منه كثيراً «كمراهق»، كان يجب أن أقدم أفضل ما عندي في كرة القدم، ولكن بالنسبة لي لم يكن هناك أي شيء منطقي.

وأضاف: أريد أن أكون أفضل من الجميع، ولكن في الوقت نفسه كان لدي جانب يقول ماذا تفعل؟، لدينا أزمة بيئية ضخمة، وأنا ألعب كرة القدم، هذا غير منطقي على الإطلاق.

وأضاف: «وصلت إلى نقطة لم أكن فيها متأكداً من أنني أريد لعب كرة القدم بعد الآن، تحدثت مع والداي ووصلنا في النهاية إلى أنني أريد أن استخدم حياتي في القتال لما هو مهم- وأفضل شيء يمكنني فعله، هو أن أصبح جيداً بقدر المستطاع في كرة القدم، ومواصلة الحديث بشأن الأمور المهمة.

ويأمل ثورسبي «25 عاماً أن تتمكن مؤسسته من إشراك مجتمع كرة القدم في المبادرات البيئية.

وسيقوم اللاعب بتغيير رقمه من 18 إلى 2، والتي تمثل الأهداف الدولية المأخوذة من اتفاقية باريس بإبقاء درجات الحرارة العالمية أقل من 2 درجة مئوية فوق مرحلة ما قبل العصر الصناعي من أجل تفادي مستويات خطيرة لتغيير المناخ.