كير يتحدث عن «الكنز المفقود» في «سلة كاري»!



برلين (د ب أ)

قال ستيف كير المدير الفني لفريق جولدن ستيت واريورز إن الشيء الوحيد في قائمة ستيفن كاري، لاعب الفريق، الذي لم يحققه حتى الآن، ويسعى لتحقيقه، هو المشاركة في الأولمبياد، وذلك بعدما ألمح اللاعب لرغبته في اللعب للمنتخب الأميركي مرة أخرى.

وساعد كير الفريق الأميركي لحصد الميدالية الذهبية في أولمبياد طوكيو 2020 كمدرب مساعد للفريق تحت قيادة جريج بوبوفيتش مطلع هذا الشهر، بينما غاب كاري، الفائز مرتين بجائزة أفضل لاعب في الرابطة الوطنية لكرة السلة الأميركية، عن المشاركة في البطولة.

وألمح كاري إلى أن فترة الراحة القصيرة بين الموسم الحالي والمشاركة في الأولمبياد هي التي جعلته يقرر عدم المشاركة في الأولمبياد.

وكان كاري جزء من المنتخب الأميركي الفائز بالميدالية الذهبية في بطولة العالم 2010 و2014 ولكنه لم يشارك في الأولمبياد.

وقال كير لموقع «ذي أثلتيك»: لا أعتقد حقاً أنني بحاجة لتوجيه نصيحة لستيف بشأن أياً من هذا، لأن لديه تجربة المشاركة في كأس العالم على الأقل مرة، أعتقد مرتين، إذا لم أكن مخطئاً.

وأضاف: شارك في أعلى المستويات دولياً، أعتقد أن الأولمبياد على الأرجح هي البطولة الوحيدة المتبقية في قائمة إنجازاته في كرة السلة، وسيبلغ كاري 36 عاما بحلول أولمبياد باريس في عام 2024.

وقال كاري للصحفيين الشهر الماض: لا يوجد ندم على الإطلاق (من خلال عدم المشاركة في طوكيو 2020)، ولكن هناك دائما الدافع الذي يجعلك تريد أن تلعب باستمرار في البطولات الكبرى، مثل الأولمبياد. ولكن لم يكن هذا الشيء الصحيح بالنسبة لي ولا الوقت المناسب.