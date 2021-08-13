المتأهلون إلى مجموعات «الشامبيونزليج»



إدنبرة (د ب أ)

حجز جالطة سراي بطاقة الصعود للدور المؤهل إلى مرحلة المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، بعدما حقق انتصاراً مثيرا 4-2 على مضيفه سانت جونستون الأسكتلندي في إياب الدور التمهيدي للمسابقة القارية.

وكان الفريقان قد تعادلا 1-1 في مباراة الذهاب التي جرت بتركيا، ليواصل جالطة مسيرته في البطولة، بعد فوزه 5- 3 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وبادر جالطة سراي بالتسجيل عن طريق مباي دياني في الدقيقة 30، لكن سانت

جونستون تعادل بهدف عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز إسماعيل حبيب، لاعب الفريق التركي، هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 37، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1. وانتفض جالطة سراي في الشوط الثاني، بعدما أحرز كريم أكتورك أوغلو والنجم الجزائري المخضرم سفيان فيغولي الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 64 و70 على الترتيب.

وأضاف إمري كلينيك الهدف الرابع لجالطة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، فيما سجل ميكائيل أو هالوران الهدف الثاني لسانت جونستون في الدقيقة التالية.

وتأهل سيلتيك الأسكتلندي للدور ذاته، بعدما كرر تفوقه على ضيفه يابلونك

التشيكي، عقب فوزه عليه 3 - صفر، بعدما سبق أن تغلب عليه 4 - 2 في مباراة الذهاب التي أقيمت بالتشيك.

وأحرز ديفيد تورنبول الهدفين الأول والثاني لسيلتيك في الدقيقتين 26 و55 على الترتيب، فيما تكفل جيمس فورست بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 73.

وصعد فريقا رابيد فيينا النمساوي وهلسنكي الفنلندي للدور المؤهل لمرحلة المجموعات بالبطولة أيضاً.

وحقق هلسنكي فوزاً كبيراً 3 - صفر على ضيفه نيفتشي باكو الآذري في إياب الدور التمهيدي للمسابقة القارية، ليصعد للدور المقبل، مستفيداً من تعادله 2 - 2 مع منافسه في لقاء الذهاب، الذي جرى بأذربيجان.

وافتتح ريكو ريسكي التسجيل لهلسنكي في الدقيقة 46، قبل أن يضيف رووب ريسكي الهدفين الثاني والثالث للفريق الفنلندي في الدقيقتين 60 من ركلة جزاء و89 على التوالي.

ورغم خسارته 1- 2 أمام مضيفه أنورثوسيس فاماجوستا القبرصي، صعد رابيد فيينا للدور التالي في البطولة، بعدما سبق أن فاز 3 - صفر ذهاباً في العاصمة النمساوية فيينا.

وبادر فاماجوستا بالتسجيل عبر لاعبه الأيرلندي الشمالي كايل لافرتي في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول، لكن إركان كارا منح رابيد فيينا هدف التعادل في الدقيقة 64، وفي الدقيقة 88، أحرز أونيسيفوروس روشياس الهدف الثاني لفاماجوستا،

لينمح الفريق القبرصي فوزاً شرفياً في وداعه المبكر للمسابقة.

وصعد مورا السلوفيني للدور المقبل، بفضل انتصاره 1- صفر على مضيفه زالجيريس فيلنوس الليتواني، حيث انتهت مباراة الذهاب التي جرت بينهما في سلوفينيا يوم الخميس الماضي، بالتعادل بدون أهداف.

وبلغ ألاشكيرت الأرميني الدور المؤهل لمرحلة المجموعات أيضاً، عقب فوزه المثير 3- 2 على ضيفه كيرات الماتي الكازاخي، حيث لجأ الفريقان لخوض وقت إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2- 2، فيما انتهى لقاء الذهاب بين الفريقين بالتعادل السلبي.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «اليويفا» قد ألغى قاعد احتساب فارق الأهداف خارج الأرض في حالة تساوي أي فريقين في مجموع مباراتي الذهاب والعودة في الأدوار الإقصائية لمسابقات الأندية الأوروبية، حيث استبدلها بلعب الوقت الإضافي ثم ركلات الترجيح.