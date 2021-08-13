«الرباعي المرشح» يبدأ سباق «الليجا» بـ «حرارة مرتفعة»!



مدريد (الاتحاد)

عاد الدوري الإسباني لكرة القدم مجدداً، وبينما ينطلق اليوم «الجمعة» في ميستايا أقدم ملعب في الدوري، بمواجهة فالنسيا مع خيتافي، فإن الترقب سيكون على تكرار المنافسة الرباعية على غرار الموسم الماضي، عندما شهد منافسة قوية على اللقب بين أتلتيكو مدريد وريال مدريد وبرشلونة وإشبيلية، قبل أن يحسم أتلتيكو الأمور لمصلحته، لتعود الفرق الأربعة وهي مصممة على بدء الموسم الجديد بحصد ثلاث نقاط في مواجهات حافلة بالخطر.

ونظراً للحرارة الشديدة في إسبانيا خلال الصيف، تقام جميع مباريات الجولة الافتتاحية في وقت متأخر بعد الظهر أو مساءً.

ستقام المباراة الأولى لريال مدريد في الموسم الجديد في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت إسبانيا، وعلى الرغم أن مدرب «لوس بلانكوس» الجديد كارلو أنشيلوتي سبق أن تولى قيادة النادي في الدوري الإسباني من قبل، لكن الإيطالي سيواجه خصماً جديداً هو ديبورتيفو ألافيس، حيث لم يلعب مع الفريق الباسكي خلال الفترة السابقة التي قضاها مع نادي العاصمة، لكنه يدرك جيداً لمدى صعوبة اللعب في استاد مينديزوروتزا، وهناك يملك ريال مدريد خسارة شهيرة هناك بهدف في الدقيقة الأخيرة في عام 2018 .

يبدأ حامل اللقب أتلتيكو مدريد الدفاع عن لقبه في المباراة الأولى يوم الأحد المقبل، ومثل جاره في العاصمة، فإنه يبدأ الموسم برحلة صعبة بعيداً، حيث يجب على المدرب دييجو سيميوني اصطحاب فريقه إلى منطقة جاليسيا لمواجهة سيلتا فيجو الذي أنهى الموسم الماضي بشكل جيد، وقام ببعض التعزيزات المثيرة للاهتمام في الصيف بما في ذلك اللاعبين خافي جالان وفرانكو سيرفي.

سيكون الدور بعد ذلك في اليوم نفسه، على برشلونة الذي يواجه ريال سوسيداد في «كامب نو»، وهي المباراة الأولى في حقبة ما بعد ميسي، وبالتالي ربما تكون المباراة الأكثر ترقباً في تاريخ برشلونة الحديث، حيث يبدو أن المواهب المبدعة المتبقية في النادي تظهر مدى انسجامها خلال التحضيرات مع المدرب رونالد كومان، وستكون موهبتهم وقدرتهم على التكيف مطلوبة الآن ضد ريال سوسيداد الذي احتل المركز الخامس في الموسم الماضي، واعتاد على بدء المواسم بشكل جيد.

يؤمن إشبيلية بجدية بقدرته على المنافسة على اللقب في هذا الموسم، بعدما أنهى الموسم الماضي برصيد إجمالي من النقاط بلغ 77 نقطة، وهو الذي قام بتعزيز صفوفه هذا الصيف بالتوقيع مع إيريك لاميلا، مما يجعله طرفاً في سباق متقارب للغاية على اللقب، ويأمل الفريق الأندلسي بالحصول على ثلاث نقاط ضد رايو فاليكانو الصاعد حديثاً، وفي المرة الأخيرة التي كان فريق العاصمة يتواجد في دوري الدرجة الأولى في موسم 2018 - 2019 ، واجهوا إشبيلية أيضاً في الجولة الأولى ولم ينتهي الأمر بشكل جيد بالنسبة لهم بعد الخسارة 4-1، لذلك يأملون في تجنب نتيجة مماثلة هذه المرة.