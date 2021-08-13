«جدايل» تبحث عن لقب إنترناشونال ستيكس للخيول العربية

أبوظبي (الاتحاد)

تُوج المهر «العجب» لمؤسسة شادويل، بإشراف المدرب فيليب كولنجتون، وقيادة الفارس نيل كالان، بطلاً لسباق الخيول العربية الأصيلة «المبتدئة» لمسافة 1400 متر البالغ جائزته 4 آلاف جنيه استرليني، والذي أقيم بمضمار شيلمسفورد بالمملكة المتحدة.

وشارك في السباق 7 خيول عربية في سن ثلاث سنوات فما فوق، وتمكن «العجب» من التفوق بفارق عنق على «مميز»، بإشراف جيمس أوين، وقيادة روسا ريان، فيما جاءت ثالثة «سلطانة» بقيادة توم ايفانز، وتعود ملكيتهم لشادويل.

وتمكن «العجب» البالغ من العمر أربع سنوات، والمنحدر من نسل «نو ريسك الموري» والفرس «أمان» من قطع مسافة السباق في زمن وقدره 1:33:80 دقيقة.

ومن جهة أخرى، يجتذب مضمار نيوبري، غداً «السبت»، سباق إنترناشوال ستيكس للفئة الثانية لمسافة 1200 متر، بمشاركة 8 خيول عربية في سن أربع سنوات فما فوق، البالغ جائزته 20 ألف جنيه استرليني.

وتسعى الفرس «جدايل» لمؤسسة شادويل، بإشراف وقيادة جيم كرولي، الفوز بالسباق، فيما اختار الفارس الثاني دين أونيل المهرة «جمرات» التي لم تشارك كثيراً في السباقات، وتنحدر من نسل «داحس».

وينافس أيضاً الجواد «طوفان» بعد مشاركته في جودوود، ويمثل أيضاً مؤسسة شادويل، وهناك «مزيونة» الفائزة بهذه المسافة.

ويتصدر الترشيحات الحصان البريطاني «الكاسر» البالغ تصنيفه «105»، صاحب المركز السادس في سباق إنترناشونال ستيكس للفئة الأولى لمسافة الميل في مضمار جودوود وهناك «عبية عذبة»، أفضل فرس لعام 2019.

الجدير بالذكر أن مؤسسة شادويل قد سيطرت على بطولة الملاك والسباقات الكبرى في المملكة المتحدة في السنوات الأخيرة.