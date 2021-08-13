مارفيك يكشف مكاسب «الأبيض» في معسكر صربيا

معتز الشامي (دبي)

عادت بعثة منتخبنا الأول لكرة القدم، صباح اليوم «الجمعة»، إلى الدولة، بعد ختام معسكر صربيا الذي دخله «الأبيض» قبل أسبوع، ضمن المرحلة الأولى للإعداد وتجهيز جميع العناصر بالقائمة، لمشوار التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى «مونديال 2022»، ضمن المجموعة الأولى التي تضم الإمارات وإيران وكوريا الجنوبية والعراق وسوريا ولبنان، والتي تنطلق مبارياتها، ابتداءً من الثاني من سبتمبر المقبل.

ونفذ «الأبيض» خلال فترة المعسكر عدداً من الحصص التدريبية، تحت قيادة الهولندي فان مارفيك وجهازه المعاون، بمشاركة جميع اللاعبين الذين تم اختيارهم بالقائمة التي ضمت 24 لاعباً، هم: علي خصيف، فهد الظنحاني، عادل الحوسني، محمد الشامسي، بندر الأحبابي، وليد عباس، شاهين عبدالرحمن، محمد برغش، الحسن صالح، خليفة الحمادي، محمود خميس، حسن المحرمي، عبدالله حمد، عبدالله رمضان، ماجد حسن، عبدالله النقبي، خليل الحمادي، طحنون الزعابي، كايو كانيدو، علي صالح، علي مبخوت وسبيستيان تيجالي، زايد العامري ويحيى الغساني.

وتضمن برنامج المعسكر محاضرات فنية بالفيديو، واجتماعات بين الجهازين الفني والإداري واللاعبين، واستعراض أسلوب وطريقة اللعب التي سيتم اتباعها خلال المنافسات الرسمية، ومشاهدة بعض مباريات المنتخبات المنافسة بالمجموعة، خاصة لبنان وسوريا اللذين سيلتقي بهما «الأبيض» في الجولتين الأولى والثانية يوم 2 و7 سبتمبر.

من جانبه، ثمن الهولندي فان مارفيك مدرب المنتخب، الجهود الكبيرة التي بذلها اتحاد الكرة ولجنة المنتخبات والشؤون الفنية، في توفير كل المتطلبات لإنجاح المعسكر الإعداد في صربيا، مؤكداً أنه حقق أهدافه بفضل التجهيزات المميزة التي ساعدت الجهاز الفني على إنجاز مهمته على أكمل وجه.

وقال: توافرت لنا كل اللوازم المطلوبة خلال المعسكر، من ملاعب تدريب متميزة وقريبة من مقر الإقامة، وفندق مريح تتوفر به كل الخدمات، كما أن اتحاد الكرة وضع تحت تصرفنا طائرة خاصة، ليحل أكبر مشكلة، وهي إرهاق السفر الطويل إلى أوروبا، علاوة على ذلك كان الطقس رائعاً، وهو ما سهّل مهمتنا، ومكننا من مواصلة العمل على الطريقة التي نريد أن نلعب بها.

وأضاف: إذا كان هناك جانب سلبي في المعسكر، فقد تمثل في غياب عدد من اللاعبين بسبب الإصابة وإكمال برنامجهم العلاجي مع أنديتهم، لكن الجيد أن من تم اختيارهم بدلاً عن الغائبين قدموا مستويات مميزة، وتركوا انطباعاً طيباً.

وختم مارفيك بتقديم الشكر للأندية على تعاونها، وقال: ممتن لكل الأندية التي قدمت لنا أفضل لاعبيها قبل بداية الدوري مباشرة، الآن سيعود اللاعبون إلى الأندية، وهم جاهزون للعب مباراتين في الدوري، قبل أن ينضموا مجدداً إلى معسكر المنتخب في نهاية أغسطس، استعداداً لمباراتنا الأولى أمام لبنان في دبي.