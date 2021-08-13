تصفيات «فلاشينج ميدوز» خلف «أبواب مغلقة»



واشنطن (رويترز)

قال الاتحاد الأميركي للتنس إنه لن يتم السماح بحضور جماهير في تصفيات أميركا المفتوحة في نيويورك لأسباب متعلقة بالصحة والسلامة لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

وتقام التصفيات على ملاعب فلاشينج ميدوز قبل أسبوع من انطلاق البطولة في 30 أغسطس.

وقال الاتحاد الأميركي في بيان الليلة الماضية «إنه قرار صعب بالنسبة للاتحاد الأميركي، وبالنظر إلى شعبية تصفيات أميركا المفتوحة بين الجماهير، وبعد استشارة السلطات الصحية المحلية والطاقم الطبي لأميركا المفتوحة، رأينا أنه القرار المناسب للحفاظ على سلامة وصحة الجميع».

وأشار الاتحاد الأميركي إلى أنه من المتوقع حضور نحو 2500 شخص، من بينهم اللاعبون وطواقمهم وأشخاص آخرون، في التصفيات.

وفي يونيو قال الاتحاد الأميركي إنه سيسمح بحضور الجماهير بسعة كاملة في البطولة التي تنتهي في 12 سبتمبر لتصبح أول بطولة في البطولات الأربع الكبرى التي تقام بحضور كامل منذ أستراليا المفتوحة في العام الماضي، وأقيمت أميركا المفتوحة من دون جماهير في العام الماضي.

وتنطلق بطولة سينسناتي المفتوحة الاثنين المقبل، والتي تقام استعداداً لأميركا المفتوحة، في سينسناتي بولاية أوهايو، بعدما أقيمت على ملاعب فلاشينج ميدوز في 2020.