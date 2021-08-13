فسترجارد يرتدي قميص ليستر



لندن (رويترز)

قال رالف هازنهوتل مدرب ساوثهامبتون المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم، إن مدافع فريقه الدانماركي الدولي يانيك فسترجارد سينضم إلى ليستر سيتي بعد اجتياز الفحص الطبي.

وقالت وسائل إعلام بريطانية إن الصفقة ستكلف ليستر سيتي نحو 15 مليون جنيه استرليني «20.72 مليون دولار».

وكان فسترجارد انضم إلى ساوثامبتون قادما من بروسيا مونشنجلادباخ الألماني قبل ثلاثة أعوام.

وشارك فسترجارد في جميع المباريات الست التي خاضها منتخب الدانمارك في بطولة أوروبا 2020 الأخيرة، والتي وصل خلالها للدور قبل النهائي، قبل أن يخسر أمام نظيره الإيطالي.

وقال هازنهوتل في مؤتمر صحفي «حالياً يتم إجراء الفحص الطبي، وبعد إتمام ذلك ستكتمل الصفقة.

وأضاف المدرب النمساوي «سينضم إلى ليستر سيتي، ثم سنتعاقد نحن مع بديل له مستقبلاً.

واحتل ساوثهامبتون المركز 15 بين فرق الدوري الممتاز الإنجليزي في نهاية الموسم الماضي، وسيبدأ مسيرته في الموسم الجديد للبطولة باللعب في ضيافة إيفرتون.