الريال.. «العرض الأخير» لضم مبابي!



أنور إبراهيم (القاهرة)

كشف راديو «كادينا سير» النقاب عن أن ريال مدريد بدأ التحرك، من أجل إقناع باريس سان جيرمان بالاستغناء عن خدمات النجم الفرنسي الشاب كليان مبابي «22 عاماً» بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018، وإنه سيقدم عرضاً بمبلغ ضخم لضم اللاعب هذا الصيف، مشيراً إلى أن الرقم المقترح هو 120 مليون يورو، وإن هذا هو العرض الوحيد الذي سيقدمه «الميرنجي».

وأضاف الراديو إنه في حالة رفض سان جيرمان لهذا العرض، قبل عام واحد من انتهاء عقد مبابي في «صيف 2022»، فإن الريال سينتظر عاماً آخر لكي يحصل على اللاعب مجاناً.

ومن جانبها، ذكرت صحيفة «ABC» أن «شيكاً» بمبلغ كبير ينتظر مبابي في العاصمة الإسبانية، إذا ما نجح في الرحيل مجاناً في العام القادم، فقد يحصل على مبلغ 40 مليون يورو كمكافآة توقيع، وعقد مدته 6 سنوات.

وقالت الصحيفة إنه لم يعد سراً أن الريال يضع مبابي كأولوية أولى، وإنه على استعداد لعدم ضم أي لاعب آخر هذا الصيف، في حالة فشل مفاوضاته مع اللاعب وناديه الباريسي صاحب الكلمة الأخيرة في هذا الموضوع، والذي قد يمنع بكل السبل والوسائل رحيل نجمه الشاب هذا الصيف، حتى وإن كان يعلم تماماً أن تلك هي رغبة اللاعب.

وذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، أن ريال مدريد يبقى هو النادي الوحيد المرشح لضم مبابي، في حال رحيله عن سان جيرمان، ولكن المشكلة إن اللاعب ما زال يلتزم الصمت فيما يتعلق بتحديد مستقبله، وإن كانت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية كشفت النقاب عن إنه سيحسم أمره، ويعلن قراره النهائي يوم الاثنين المقبل.

المعروف أن كيليان مبابي المولود في 20 ديسمبر1998، حصل على جائزة «الفتى الذهبي» كأفضل لاعب تحت 20 سنة عام 2017، وجائزة أفضل لاعب شاب في مونديال روسيا 2018.