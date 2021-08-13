كلوب سعيد بـ «الحرس القديم»

أنور إبراهيم (القاهرة)

قلل الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، إلى أدنى حد احتمالات ضم أي لاعبين جدد لصفوف «الريدز» قبل إغلاق سوق «الانتقالات الصيفية» في 31 أغسطس الجاري.

وقال إن ليفربول لن يُقدم على شراء أي لاعب هذا الصيف، لأنه يثق تماماً في المجموعة الموجودة معه، خاصة بعد عودة المصابين، مشيراً إلى أن الفريق بتكوينه الحالي قادر على المنافسة والقتال، من أجل حصد أكبر عدد من البطولات هذا الموسم.

ولم يضم ليفربول هذا الصيف إلا لاعباً واحداً، هو المدافع إبراهيما كوناتيه القادم من لايبزج الألماني مقابل 41 مليون يورو، في الوقت الذي رحل فيه الهولندي فينالدوم إلى باريس سان جرمان مجاناً بعد انتهاء عقده مع الفريق.

ويبدو أن كلوب سعيد بـ «الحرس القديم»، وبعودة اللاعبين المصابين وجاهزيتهم، لدرجة أقنعته بأنه أصبح يملك كل ما يحتاجه لتحدي الفرق المنافسة، وبوجه خاص مانشستر سيتي، في سباق الفوز بلقب الدوري الإنجليزي «البريميرليج».

وتحدث كلوب إلى شبكة «تي في تو» التليفزيونية عن خطط النادي في سوق الانتقالات الحالية، وقال: إنه الصيف ونافذة الانتقالات مفتوحة، والكل ينتظر منا ضم لاعبين جدد، وسنرى ما سوف يحدث.

وتساءل كلوب قائلاً: هل تأملون أن نشتري مدافعاً؟ أم حارس مرمى؟ نحن لدينا لاعبون جيدون في هذين المركزين، وفي وسط الملعب لدينا الكثير من اللاعبين الخبرة مثل ألكانتارا وفابينو وهندرسون وشامبرلين وكيتا، وهناك أيضاً شباب جديد واعد مثل هارفي إليوت وكورتيس جونز، وفي الهجوم لدينا صلاح وماني وفيرمينو وجوتا وشاكيري ومينامينو وأوريجي، وأرجو ألا أكون نسيت أحداً!.

يذكر أن إدارة «الريدز» نجحت في تمديد عقود ترينت ألكسندر- أرنولد وفابينو وأليسون، وأن كلوب يسعى للاعتماد على الهيكل الأساسي للفريق الذي أحرز بطولة «البريميرليج» موسم 2019-2020، كما أبدى كلوب سعادته بعودة قلبي الدفاع فان دايك وجوي جوميز، ومعهما جويل ماتيب إلى مستواهم، بعد أن ابتعدوا طويلاً عن الفريق، وكان غيابهم سبباً في حدوث ثغرة كبيرة في خط الدفاع «الأحمر».