لاوتارو.. «الموقف واضح»!



أنور إبراهيم (القاهرة)

بعد رحيل المغربي أشرف حكيمي إلى باريس سان جيرمان، والبلجيكي روميلو لوكاكو إلى تشيلسي، تردد الحديث كثيراً عن احتمال رحيل الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز إلى توتنهام الإنجليزي الذي أبدى اهتمامه بالحصول على خدماته، غير أن أليخاندرو كامانو وكيل اللاعب حرص في تصريحات لشبكة «تي واي سي سبورتس» على توضيح الموقف وقال: لاوتار وليس في نيته أن يغادر إلى أي مكان هذا الصيف، ما لم يكن لناديه رأي آخر.

وأضاف: إنه سعيد هنا ويحب «النيراتزوري»، وسوف نلتقي الأسبوع المقبل مع مسؤولي النادي، من أجل التفاوض بشان تمديد عقده.

وقال: رغبتنا واضحة ولكن الأمر يتوقف أيضاً على رغبة النادي، ولاوتارو لاعب في الإنتر

ولا يشكو من أي شيء في إيطاليا، وإنه لن يدخل مطلقاً في نزاع أوصراع مع النادي، تلك هي الحقيقة الواضحة.

وذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، إن الكرة أصبحت الآن في ملعب إدارة «النيراتزوري»، ومن الطبيعي أن يطلب لاوتارو زيادة ملموسة في راتبه عند تجديد عقده، بعد أن تألق خلال الموسم الأخير.

وأضاف الموقع إن الأمور ستتغير تماماً في الإنتر بعد رحيل لوكاكو وحكيمي، وسيصبح لاوتارو القائد الحقيقي لخط الهجوم.

وينتهي عقد لاوتارو مارتينيز في صيف 2023، ولم يتوصل الطرفان حتى الآن إلى اتفاق من أجل تمديد العقد، وفي حالة اتفاقهما النهائي، سيتم تجديد العقد حتى صيف 2026.