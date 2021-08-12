بيراميدز يحدد «هدف الموسم»

القاهرة (د ب أ)

أكد هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز المصري لكرة القدم، أن هدف فريقه في الموسم الحالي هو الفوز بلقب كأس مصر، بعد ضمان التأهل لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي «الكونفدرالية الأفريقية» للموسم الثالث على التوالي.

وقال سعيد في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه اليوم «الخميس»: إن هدفهم هو الفوز بجميع المباريات المتبقية في مسابقة الدوري المصري لحصد مركز متقدم.

وأضاف أن بيراميدز يسعى كذلك لإنهاء الموسم الحالي بحصد أول بطولة له، حيث يضع كأس مصر نصب عينيه وسيقاتل من أجل الفوز باللقب، وبالتالي يحاول الفوز في جميع مبارياته بالدوري المصري قبل إكمال مشوار الكأس الذي يعتبر هدف النادي حالياً.

وأوضح أنه، رغم نجاح بيراميدز في التأهل للمشاركة في النسخة الجديدة من بطولة كأس الكونفيدرالية، إلا أن النادي غير راض عن النتائج الأخيرة والموقف الصعب حتى ضمان التأهل للبطولة.

وأشار سعيد إلى أنه يجب الفوز في لقاء الفريق المقبل مع المصري البورسعيدي وباقي مباريات الدوري لإنهاء الموسم في مركز لائق وبدء التحضير بكل قوة لانطلاق منافسات الموسم الجديد والتجهيز للمشاركة الأفريقية على أفضل شكل، خاصة أن النسخة الجديدة من الكونفيدرالية تنطلق الشهر المقبل.

يذكر أن بيراميدز يحتل المركز الرابع حالياً في ترتيب الدوري المصري برصيد 43 نقطة، عقب تحقيق 9 انتصارات و16 تعادلاً و4 هزائم.