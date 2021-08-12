لماذا يتوقف «الرجل الأسرع»؟

روما (أ ف ب)

أعلن العداء الإيطالي لامونت مارسيل جاكوبس، الذي فاجأ العالم في أولمبياد طوكيو بإحرازه ذهبية سباق 100 متر، أنه لن يعود إلى المضمار قبل 2022 وذلك خلال دردشة على إنستجرام.

وفي رد على سؤال من أحد المعجبين عن موعد مشاركته المقبلة، أجاب ابن الـ26 عاماً المولود في تكساس لأب أميركي وأم إيطالية: «في 2022».

وبعدما كان مغموراً قبل عام فقط، خطف جاكوبس الأضواء في أولمبياد طوكيو هذا الشهر حين توج بذهبية سباق 100 متر برقم قياسي أوروبي قدره 9.80 ثانية، قبل أن يلعب دوراً حاسماً في منح إيطاليا ذهبية سباق التتابع أربع مرات 100 م.

وكان اسم جاكوبس مدرجاً في ثلاث جولات من الدوري الماسي: لقاء يوجين الأميركي في 21 أغسطس الحالي، لقاء بروكسل في الثالث من سبتمبر ولقاء زيوريخ الختامي في التاسع منه.

وبعد عودته من العاصمة اليابانية واستقباله في إيطاليا كبطل قومي، عاود جاكوبس تمارينه لكنه سرعان ما توقف بسبب «الإرهاق الناجم عن المشاركة الأولمبية، إضافة إلى معاناته من مشكلة في ركبته، بحسب ما أفادت صحيفة «ايل كورييري ديلا سيرا» الإيطالية.