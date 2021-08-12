لوكاكو.. العودة إلى «البلوز»



لندن (أ ف ب)

أعلن تشيلسي الإنجليزي تعاقده مع المهاجم البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو بعقد لخمسة أعوام، قادماً من إنتر ميلان الذي تُوّج معه الموسم الماضي بلقب الدوري الإيطالي.

وقال تشيلسي في بيان «عاد روميلو لوكاكو إلى الأزرق تشيلسي»، مضيفاً «وقع البلجيكي عقداً لخمسة أعوام، وسيضيف قوة هجومية الى فريق «المدرب الألماني» توماس توخل المتوج بطلاً لدوري أبطال أوروبا».

ونشر النادي اللندني في حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للمهاجم البلجيكي تخلله مشاهد من مغامرته الأولى في «ستامفورد بريدج»، حيث لعب بين عامي 2011 و2014 تخللهما إعارته لوست بروميتش ألبيون، وإيفرتون.