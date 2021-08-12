بييلسا يتمرد على عاداته!

لندن (أ ف ب)

أعلن المدرب الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، وعشية افتتاح الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز، تمديد عقده لعام إضافي مع ليدز يونايتد الذي يبدأ مشواره في «البريميرليج» السبت ضد مانشستر يونايتد.

وقال بييلسا في مؤتمر صحفي بمساعدة مترجم «مسألة العقد قد حُسِمَت»، من دون أن يعطي ابن الـ66 عاماً أي تفاصيل إضافية، باستثناء أنه مدد التزامه مع ليدز لموسم إضافي، وعام واحد أمر طبيعي.

وصموده حتى الآن لثلاثة مواسم مع ليدز هو إنجاز بحد ذاته لبييلسا، لأنه لم يسبق له أن بقي مع فريق واحد لهذه المدة خلال مسيرته التدريبية.

وبعد غياب عن الأضواء طيلة 16 عاماً، أعاد بييلسا النادي الإنجليزي الى الدوري الممتاز الموسم الماضي حيث حل تاسعاً.

واعتبر الأرجنتيني أن ليدز «نادٍ رائعٍ، من النادر أن تجد نادياً يستثمر بهذا القدر، من أجل تحسين مركز تدريباته. لقد ساهم ليدز اقتصادياً بشكل كبير، من أجل أن يؤمن لي الوسائل اللازمة للعمل».