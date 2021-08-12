ليبي: «السيدة العجوز» يشعر بـ «العطش»

روما (رويترز)

قال مارتشيلو ليبي المدرب السابق ليوفنتوس، إن العملاق الإيطالي سيبدأ الموسم الجديد على رأس المرشحين للفوز بلقب دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، رغم احتلاله المركز الرابع في موسم 2020 - 2021.

وصعد يوفنتوس للمربع الذهبي في آخر يوم من الموسم الماضي، لكنه أنهى المسابقة بفارق 13 نقطة، خلف إنتر ميلان البطل، لتنتهي هيمنة يوفنتوس المحلية التي دامت تسع سنوات.

وقال ليبي لصحيفة جازيتا ديلو سبورت «يوفنتوس من المرشحين البارزين دائماً للقب وهذا العام أكثر من أي وقت مضى.

وأضاف: «لم يفز الموسم الماضي؛ لذا يشعر الفريق بالتعطش والنهم لاستعادة اللقب، لكن إنتر في حالة رائعة، وبعد بيع روميلو لوكاكو سيتعاقد مع إيدن جيكو».

وتسبب أداء يوفنتوس الضعيف الموسم الماضي في إقالة المدرب المبتدئ أندريا بيرلو، وتم تعيين ماسيميليانو أليجري بدلاً منه ليعود إلى تدريب النادي.

وغادر أليجري يوفنتوس في 2019، بعد فوزه بخمسة ألقاب متتالية للدوري الإيطالي، ولم يعمل من وقتها، لكن ليبي يعتقد أن النادي اتخذ القرار الصحيح بإعادة مدربه السابق.

وقال ليبي الذي قاد إيطاليا للفوز بكأس العالم 2006 «في هذا المستوى من التنافس قد يفيدك التوقف لبعض الوقت عن التدريب، تحصل على فرصة للاسترخاء ودراسة أساليب لعب جديدة وتطوير نفسك.

وقال: هناك الكثير من أوجه التشابه بيننا، هو أيضاً من توسكانا، وصل إلى يوفنتوس، وهو في 47 من عمره، وفاز على الفور بلقب الدوري مثلما فعلت أنا، وكان عمري 46 عاماً.

وأضاف: أليجري واحد من أفضل المدربين حالياً، ويجيد التعامل مع المواقف الصعبة، إنه الشخص المناسب لهذا المنصب.