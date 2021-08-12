ريبروف: ملتزم بعقدي مع العين



العين (الاتحاد)

أكد الأوكراني سيرجي ريبروف، المدير الفني للعين، الذي تلقى عرضاً رسمياً لقيادة منتخب بلاده، تمسكه بالاستمرار مع «الزعيم»، خاصة أنه يشعر بالارتياح، وقال: سأكون سعيداً إذا توليت مهمة تدريب منتخب بلدي، ولكنني هنا الآن، وأنا ملتزم بعقدي، وفي حالة ارتأى النادي أن أغادر سأتولى مهمة تدريب المنتخب في بلدي بكل تأكيد.

وحول فترة المعسكر الإعدادي، والتي استمرت 27 يوماً بإسبانيا، قال: سعيد للغاية بأداء الجميع في المعسكر والعمل الذي قمنا به كان رائعاً، وبالتأكيد هناك بعض التفاصيل الصغيرة التي تتطلب مضاعفة الجهود خلال الفترة الحالية، للوصول إلى المستوى المطلوب، ولكن في المجمل الأمور كانت جيدة.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ريبروف للموقع الرسمي للعين، وتطرق المدرب إلى رأيه في لاعبي الفريق الجدد، قائلاً: النادي يبحث عن لاعبين على كفاءة عالية، وهم يدركون أن العين استقدمهم لأنهم يتمتعون بالإمكانيات الكبيرة، لذلك الجميع مطالبون بالانسجام السريع مع خطط المدرب وأسلوب اللعب، وأنا على ثقة بأنهم قادرون على الانسجام السريع وتحقيق الإضافة المرجوة للفريق».

وحول غياب العين عن دوري أبطال آسيا في الموسم الجديد، قال: من المؤسف عدم مشاركة العين في هذه المسابقة الكبيرة، وشخصياً أرغب في اللعب بدوري الأبطال، لذلك نحن مطالبون بتقديم أفضل ما لدينا ومضاعفة الجهود، من أجل التأهل في الموسم المقبل لدوري الأبطال وتحقيق أهدافنا المرجوة.

وأضاف: عملنا يمضي بالصورة المطلوبة، والكل يجتهد ويسعى لإظهار روح القتال في الملعب، الأمر الذي أسعدني كثيراً، ولمست الرغبة من الجميع، سواء الأساسيين أو الذين يتواجدون خارج القائمة الأساسية، فالكل يقاتل من أجل الحصول على مكان في التشكيلة، وهذا الأمر المهم بالنسبة للفريق.

ووجه ريبروف رسالة للجماهير قائلاً: الرسائل في كرة القدم دائماً ما تكون أبلغ بالعمل والاجتهاد وليس الكلام، هذا من وجهة نظري، والمؤكد أن اللاعبين يملكون رغبة الفوز مثل الجماهير تماماً، وهذا الأمر المهم، والجميع هناك يدركون جيداً أنهم مطالبون بإظهار روح القتال في كل المباريات، ويقدموا الأداء القوي، ونهجي واضح في التعامل مع جميع المباريات، وهو تحقيق الفوز وحصد البطولات، وعلى اللاعبين أن يعرفوا أنهم مطالبون برفع معدل التركيز في كل مباراة على حدة، ومضاعفة الجهود منذ أن بدأنا معاً وحتى نهاية الموسم، وأتمنى التوفيق للفريق، وأن يظهر بصورة مختلفة عن الموسم الماضي.