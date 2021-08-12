الأهلي يعلن نتيجة مسحة كهربا

القاهرة (د ب أ)

أعلن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري سلبية المسحة التي خضع لها محمود عبدالمنعم كهربا، بعد ارتفاع مفاجئ في درجة حرارته، أمس «الأربعاء»، وخروجه مباشرة من قائمة مواجهة الإسماعيلي التي انتهت بالتعادل 1-1.

وقال الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق، في تصريحات للموقع الرسمي للنادي، اليوم الخميس، إن محمود كهربا أجرى مسحة طبية أمس، وجاءت نتيجتها سلبية.

وأضاف أن كهربا أصيب بارتفاع في درجة الحرارة، وهو ما ظهر على حالته أمس، وفضل الجهاز الطبي خروجه مباشرة من قائمة الفريق قبل مباراة الإسماعيلي لإجراء مسحة طبية، وقد جاءت نتيجتها سلبية، وشارك في جزء من مران الفريق بعد الاطمئنان على حالته.

وأوضح أن المغربي بدر بانون، مدافع الفريق، سوف يخضع لمسحة طبية اليوم، للاطمئنان على حالته بعد إصابته بفيروس كورونا، وخضوعه للعزل والتزامه بالبروتوكول العلاجي.

وكان بانون أجرى مسحتين من قبل، وجاءت نتيجتهما إيجابية، فيما يجري مسحة جديدة اليوم، وعلى ضوء نتيجتها يتحدد موعد انتظامه في مران الأهلي الجماعي.

وقال أبوعبلة، إن المهاجم محمد شريف سيجري أشعة على العضلة الخلفية اليوم لتحديد فرص مشاركته في المباراة المقبلة أمام إنبي وانتظامه في التدريبات الجماعية.

وأوضح أن الجهاز الطبي فضل خروج محمد شريف في مباراة الفريق أمس أمام الإسماعيلي التي أُقيمت في الإسكندرية، بعد ما شعر اللاعب بعدم الارتياح في العضلة الخلفية خلال المباراة.

وأدى الأهلي مرانه اليوم على ملعب التتش استعداداً لمباراة إنبي المقررة بعد غدٍ السبت ضمن منافسات بطولة الدوري المصري.