«الأبيض» يتقدم 5 مراكز في «تصنيف الفيفا»



معتز الشامي (دبي)

شهد تصنيف «الفيفا» للمنتخبات الوطنية لشهر أغسطس تقدم «الأبيض» 5 مراكز في القائمة ليصل إلى الترتيب 68 عالمياً والسابع آسيوياً وعربياً، ويأتي ذلك بعد النجاح الكبير للمنتخب، في ختام مشوار المرحلة الثانية للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023 في يونيو الماضي.

وعلى الجانب الآخر، يختتم منتخبنا الوطني معسكره المغلق في صربيا مساء الغد «الجمعة»، على أن يعود اللاعبون إلى الدولة يوم السبت المقبل، عبر مطار دبي، واستغل الجهاز الفني بقيادة الهولندي مارفيك، فترة المعسكر الذي استمرت أسبوعاً، لتطوير الجوانب الخططية والفنية، كما جرت التدريبات على فترتين صباحية ومسائية، ورفض مارفيك أداء أي تجارب دولية، مكتفياً بالتركيز على الجانب البدني والجوانب التكتيكية والفنية، بهدف زيادة الانسجام بين جميع اللاعبين، بالإضافة إلى تجهيز الأسماء المرشحة لتكون عناصر بديلة، خلال مشوار الدور النهائي من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى مونديال 2022، ضمن مباريات المجموعة الأولى، التي تضم الإمارات وإيران وكوريا الجنوبية والعراق وسوريا ولبنان، والتي تنطلق مبارياتها ابتداءً من الثاني من سبتمبر المقبل، حيث يستهل «الأبيض» مشواره في التصفيات بلقاء لبنان على استاد زعبيل في دبي.

وكان المنتخب غادر لمعسكر صربيا بقائمة ضمت 24 لاعباً هم: علي خصيف، فهد الظنحاني، عادل الحوسني، محمد الشامسي، بندر الأحبابي، وليد عباس، شاهين عبدالرحمن، محمد برغش، الحسن صالح، خليفة الحمادي، محمود خميس، حسن المحرمي، عبدالله حمد، عبدالله رمضان، ماجد حسن، عبدالله النقبي، خليل الحمادي، طحنون الزعابي، كايو كانيدو، علي صالح، علي مبخوت وسبيستيان تيجالي، زايد العامري ويحيى الغساني، بعدما تم استبعاد 6 لاعبين بداعي الإصابة واستدعاء 3 لاعبين بدلاً منهم.

فيما حرص الجهاز الفني على متابعة كل ما يتعلق بمنتخبات المجموعة، خاصة سوريا ولبنان، حيث دخل كلاهما معسكراً داخلياً مغلقاً، فيما أقام العراق تجمعاً في ملقا الإسبانية، وخاض تلك المنتخبات مباريات تحضيرية، خاصة أنها قامت بتغييرات فنية وتعاقدت مع مدربين جدد.