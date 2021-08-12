ناجلسمان.. «لحاف بافاري» في الطفولة!

برلين (أ ف ب)

يرزح مدرب بايرن ميونيخ الجديد الألماني يوليان ناجلسمان تحت الضغط لقيادة العملاق البافاري إلى لقبه العاشر توالياً في موسمه الأول معه، وذلك عندما يقص شريط انطلاق الموسم الجديد للدوري الألماني لكرة القدم بمواجهة صعبة في عقر دار منافسه بوروسيا مونشنجلادباخ غداً «الجمعة».

حلّ ناجلسمان خلفاً لهانزي فليك الذي اتجه لتدريب منتخب ألمانيا، وبالتالي سيواجه المدرب الجديد التحدي الأكبر في مسيرته اليافعة.

أثبت ابن الـ 34 عاماً عن إمكانات رائعة خلال تجاربه الفنية السابقة مع ناديي هوفنهايم ولايبزج، علماً أنّه قاد الأخير إلى الدور نصف النهائي من دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020.

وسيكون أمام ناجلسمان تحدي خلق التجانس المطلوب في تشكيلة مدججة بالنجوم، في وقت يطمح فيه الفريق البافاري دائماً للفوز، ما يضع المدرب الألماني تحت المجهر.

وقال المدرب في حديث لمجلة النادي: إنّه «سيكون اللوم عليه حصراً في حال عدم الفوز بكل شيء هنا».

يستهل بايرن مشواره الجديد في الدوري بمواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ الجمعة.

يبحث ناجلسمان عن فوزه الأول كمدرب للفريق بعد ثلاث هزائم وتعادل في أربع مباريات ودية.

اكتفى بايرن بالتعادل أمام أياكس الهولندي 2-2 عقب هزائم متتالية أمام كولن، مونشنجلادباخ، ونابولي الذي ألحق هزيمة قاسية ببايرن بثلاثية نظيفة في ميونيخ، في ظل تشكيلة شبه مكتملة للفريق الألماني.

ومن العلامات الفارقة أنّ ناجلسمان الذي احتفل بعيد مولده الـ 34 الشهر الماضي، يصغر قائد الفريق الحارس الدولي مانويل نوير بعام واحد، فيما يكبر المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي 13 شهراً فقط.

سيكون المعيار الوحيد أمام ناجلسمان هو الفوز بالبطولات في بايرن، حيث أرسى فليك معايير عالية من خلال الفوز بثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا موسم 2019-2020.

أظهر بايرن ثقته بالمدرب الشاب من خلال منحه عقداً طويل الأمد، لمدة خمس سنوات، بالإضافة الى دفع مبلغ 25 مليون يورو للحصول على خدماته من لايبزج.

يكمن التحدي الأبرز أمام ناجلسمان في إعادة صياغة رباعي الدفاع على نحو صلب، خصوصاً بعد رحيل النمساوي دافيد ألابا والألماني جيروم بواتينج.

كذلك، سيكون عليه دمج لاعبين جدد كالمدافع الفرنسي دايو أوباميكانو والإنجليزي عمر ريتشاردز على نحو سريع.

فاز بايرن بلقب البوندسليجا منذ موسم 2012-2013 دون انقطاع، وبالتالي فإنّ تحقيق اللقب العاشر توالياً هو مطلب إجباري بالنسبة لجمهور النادي وإدارته.

يشير الحارس الأسطوري والمدير التنفيذي الجديد للنادي أوليفز كان أنّه «في بايرن، يجب أن يأتي النجاح على نحو سريع جداً».

وتابع: «يحاول الخصوم الإيقاع بنا ليس كأي وقت مضى، وبالتالي يجب أن نكون مستعدين للمواجهة».

وشدّد كان على أنّ «النادي يطمح للبقاء ضمن الثلاثة الأوائل في أوروبا»، ذلك على الرغم من خروج بايرن من الدور ربع النهائي للمسابقة القارية الموسم الماضي.

يُدرك ناجلسمان تماماً أنّه "سيحظى بالتقدير فقط عندما يفوز بالألقاب، عندها سيكون لوصولي نكهة أخرى إلى بايرن».

لا يزال مدرب هوفنهايم ولايبزج السابق يبحث عن لقبه الكبير الأول كمدرب، ذلك بعدما وصلت الأمور إلى خواتيمها قبل أن يخسر مع لايبزج أمام بوروسيا دورتموند في نهائي كأس ألمانيا الموسم الماضي.

يعود منشأ المدرب ناجلسمان إلى المدينة البافارية، لاندسبيرج أم ليخ، وهي تقع على بعد 60 كيلو متراً من ميونيخ، حيث كان ينام تحت «لحاف» البايرن أثناء الطفولة.

لطالما حلم باللعب مع الفريق الأحمر لكنّ الإصابة عطلّت مسيرته في وقت مبكر، وبالتالي كان التدريب بمثابة التعويض لتحقيق «حلم حياته».

كسب ناجلسمان احترام العديد من نجوم الفريق، فقال الألماني توماس مولر: إن «المدرب الجديد يستطيع بناء شيء هنا».

يملك المدرب الألماني موهبة كبيرة في رعاية المواهب على غرار ابن الـ 19 عاماً جمال موسيالا.

تلقى موسيالا «رسالة تحفيزية جميلة» من المدرب، بعدما خرجت ألمانيا من الدور السادس عشر لكأس أوروبا 2020.

بدوره، قال موسيالا: إنّ «ناجلسمان قام بعمل كبير وطوّر لمستي الأولى ورؤيتي والتناسق لديّ».