36 لاعباً في كأس رئيس الدولة للشطرنج

كلباء (الاتحاد)

افتتح الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب ممثل صاحب السمو حاكم الشارقة في مدينة خورفكان بطولة كأس صاحب رئيس الدولة للشطرنج 2021 للرجال والسيدات، بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والدكتور سرحان المعيني رئيس اتحاد الشطرنج، والدكتور خالد سيف مطر الزعابي رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، وسعيد خلفان المزروعي نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وأعضاء مجلس الإدارة.

ويشارك في البطولة 36 لاعباً يمثلون 14 نادياً، 18 لاعباً في بطولة الرجال و18 لاعبة في بطولة السيدات، وأسفرت نتائج الجولة الأولى للرجال عن فوز كل من عمار السدراني وعمران الحوسني وإبراهيم سلطان وعلي عبدالعزيز وعبدالله المرزوقي وسيف أحمد وأحمد الرميثي وعلي حمدان على حمد بدر وماجد علي وخليفة عيسى وسالم عبدالرحيم وعبدالقادر عبدالله وفيصل خليفة وحسام خالد وسعيد سيف بالترتيب، وتعادل عبدالعزيز صالح وأحمد فريد.

ولدى السيدات فجرت لاعبة فتيات الشارقة حنان خليل الحوسني مفاجأة من العيار الثقيل بفوزها على المصنفة الأولى في البطولة وافية درويش أستاذة اتحاد دولي، كما فازت كل من وديمة الكلباني وريم خليل وريان محمد وعائشة سيف وشيماء نعمان وأمل فاضل وموزة المعمري على اللاعبات عائشة ناصر وعائشة سرحان ونور صالح واليازية حميد وموزة المنصوري وعائشة حسن وعلياء خالد بالترتيب.

يدير البطولة طاقم تحكيم مكون من الدولي أحمد النعيمي رئيساً والحكام المساعدين محمد المنصوري وداؤد البلوشي لبطولة الرجال، والحكم الدولي جواهر الجسمي، وحكم اتحاد دولي مروة صفر لبطولة السيدات، والحكم الدولي عبدالله مراد لنقل المباريات إلكترونياً.