«البارالمبية» تبحث التعاون مع اتحاد الرياضات الشتوية

الشارقة (الاتحاد)

عقدت اللجنة البارالمبية الوطنية اجتماعاً تنسيقياً في مقر اللجنة بالشارقة مع اتحاد الرياضات الشتوية، بحضور هامل القبيسي نائب الرئيس، ومحمد حسين خادم عضو مجلس الإدارة، ومثّل اللجنة البارالمبية ذيبان سالم المهيري الأمين العام، وعبدالله حسن الفلاسي رئيس اللجنة الرياضية وشؤون المنتخبات، وشريف حمدي سكرتير اللجنة. ناقش الحضور أوجه التعاون المثمر خلال الفترة القادمة ودمج أصحاب الهمم في المسابقات المحلية للرياضات الشتوية، ومشاركة أصحاب الهمم في البطولة البارالمبية الآسيوية بدبي في الفترة من 31 أكتوبر حتى 13 نوفمبر التي تعد محطة تأهيلية للبطولة البارالمبية الشتوية المقامة في الصين 2020.

وأكد ذيبان سالم المهيري أهمية اللقاءات التنسيقية لإرساء التعاون، فيما بين الجهات الرياضية المختلفة، والسعي الدائم إلى دمج أصحاب الهمم في جميع الأنشطة والمنافسات، مما يحقق الفرص المتكافئة للانخراط في ممارسة الرياضة وإخراج الطاقات الهائلة الكامنة بداخلهم. خاتماً حديثه بالشكر لأعضاء اتحاد الرياضات الشتوية لتجاوبهم وتعاونهم المستمر مع اللجنة البارالمبية.

من جانبه، أكد هامل القبيسي أهمية دمج اللاعبين من أصحاب الهمم بالرياضات الشتوية لدعم وتمكين الفريق الوطني للتزلج، مشيراً إلى ضرورة الاستمرار بالمنجزات الرياضية التي تحققت على يد أبطالنا من أصحاب الهمم، وقال: «نجدد الثقة لأبطالنا المرشحين على قبولهم التحدي للمشاركة في البطولة البارالمبية للتزلج نوفمبر القادم في سكي دبي، كما يسعدنا كاتحاد أن نبني الشراكة الدائمة مع الأندية والمراكز الرياضية الخاصة بأصحاب الهمم لإدراج الرياضات الشتوية ضمن قائمة الألعاب لدى تلك الأندية».

الجدير بالذكر أن المرشحين من اللاعبين والأبطال الواعدين المشاركين في البطولة البارالمبية، سيتم تدريبهم على مهارات التزلج وبشكل مكثف، بإشراف أكاديمية متزلجي الإمارات.