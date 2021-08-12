النصر والعين «بروفة أخيرة» قبل بداية «دوري أدنوك للمحترفين»

معتصم عبدالله (دبي)

يحتضن استاد آل مكتوم بنادي النصر في الثامنة إلا ربعاً من مساء غدٍ الجمعة «ودية» النصر أمام ضيفه العين في «البروفة الأخيرة» للفريقين قبل انطلاقة الموسم الجديد 2020- 2021، بمباريات «دوري أدنوك للمحترفين»، والذي يستهله «العميد» بلقاء مضيفه عجمان يوم 19 أغسطس، فيما يلعب «الزعيم» أمام خورفكان على ملعب الأخير في اليوم التالي، ضمن الجولة الأولى.

وتستضيف ملاعب النصر حالياً، وفي إطار العلاقات المتميزة مع العين، المرحلة الثالثة من برنامج إعداد «الزعيم» لانطلاقة الموسم الجديد بدبي، بعد ختام المرحلة الثانية من خلال معسكره الإعدادي في إسبانيا، في الوقت الذي تتواصل فيه تدريبات «الأزرق» على استاد آل مكتوم، بعد أن ختم بدوره المرحلة الثانية من برنامج التحضيرات في معسكره الخارجي بمدينة إليكانتي الإسبانية.

وسعت إدارة «العميد» في إطار الترتيب للموسم الجديد، إلى إعارة البرازيلي «المقيم» كايكي جيسوس إلى خورفكان لمدة موسم، بالتزامن مع إعلان ضم المهاجم الإسرائيلي عبدالله حليحل، قادماً من عيروني كريات شمونة، ليكون إلى جانب «المقيمين»، البرازيلي جابرييل فالنتيني، مواطنيه جلوبير ليما «المدافع»، والعراقي محمد مصطفى المنتقل من الفجيرة.

ولحق كايكي جيسوس «21 عاماً»، والذي خاض 8 مباريات فقط مع الفريق الأول للنصر في الموسم الماضي، بزميليه جاسم يعقوب ومهند خميس المنتقلين في «الميركاتو الصيفي» الحالي من «العميد» إلى «النسور»، والذي تضم صفوفه أيضاً عدداً من لاعبي «الأزرق» السابقين المنتقلين حديثاً من فرق أخرى، أمثال خليفة مبارك وفهد حديد.

وكان النصر أعلن التعاقد مع كايكي جيسوس مطلع الموسم الماضي 2020- 2021، قادماً من فريق باهيا في البرازيل، بعد إمضائه عقداً لثلاثة مواسم، حيث ستكون الفرصة متاحة أمام «العميد» للاستفادة من خدمات اللاعب في الموسم المقبل 2022- 2023 حال تألقه مع «النسور».