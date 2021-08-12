كيبا.. «الرهان الناجح»

بلفاست (أ ف ب)

أحرز تشيلسي الإنجليزي، بطل مسابقة دوري أبطال أوروبا، لقب كأس السوبر الأوروبية في كرة القدم، بفوزه على فياريال الإسباني، بطل الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، بركلات الترجيح 6-5 بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي على ملعب وندسور في بلفاست.

وأدخل مدرب تشيلسي الألماني توماس توخل الحارس المتخصص بركلات الترجيح الإسباني كيبا أريسابالاجا بدلاً من الحارس الأساسي السنغالي إدوار مندي، فكان عند حسن ظن مدربه بتصديه لركلتي المدافع الجزائري عيسى مندي وراوول ألبيول.

وكان الدولي المغربي حكيم زياش افتتح التسجيل لتشيلسي في الدقيقة 27 قبل أن يخرج لاحقاً بسبب إصابة في كتفه، وأدرك فياريال التعادل بفضل الدولي جيرارد مورينيو في الدقيقة 73.

ويأتي فوز تشيلسي باللقب على وقع انتظار انتقال المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو إلى صفوفه قادماً من بطل الدوري الإيطالي الإنتر مقابل صفقة تاريخية للنادي ستبلغ 115 مليون يورو.

وأكد تشيلسي تفوق الفائز بدوري الأبطال على حساب المتوج بـ «يوروبا ليج»، حيث توج بطل المسابقة الأم في ثماني من النسخ التسع الأخيرة للمسابقة.

وهو اللقب الثاني لتشيلسي في كأس السوبر الأوروبية، بعد أوّل أحرزه عام 1998 بفوزه على ريال مدريد 1-صفر بفضل هدف من الأوروجوياني جوستافو بوييت (82).

وتواجه مدربا باريس سان جيرمان الفرنسي السابقين، بعد فوز توخل بالمسابقة القارية الأم على حساب مانشستر سيتي 1-صفر في 29 مايو، فيما أحرز مدرب فياريال أوناي إيمري لقب «يوروبا ليج» بالفوز على قطب مدينة مانشستر الثاني، يونايتد بركلات الترجيح 11-10 بعد التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي في 26 منه.

ومنح توخل لاعب وسطه الفرنسي نجولو كانتي شارة القائد بعد قراره ترك قائده المعتاد الإسباني سيزار أسبيليكويتا على مقاعد البدلاء، قبل أن يدخل الأخير في الدقيقة 82 ويستعيد الشارة من تريفو تشالوبه الذي تحصل عليها بدوره، إثر مغادرة الفرنسي في الدقيقة 65.

وتألف الخط الهجومي لفريق «البلوز» من الثلاثي الألمانيين تيمو فرنر وكاي هافيرتس والدولي المغربي زياش.

في المقابل، أشرك المدرب إيمري الوافد الجديد من ريمس المهاجم السنغالي بولاي ديا إلى جانب هداف النادي الدولي جيرارد مورينو.