هاليب.. «العودة محبطة»



مونتريال (أ ف ب)

أحبطت الأميركية دانييل كولينز عودة الرومانية سيمونا هاليب بعد غياب الأخيرة ثلاثة أشهر عن الملاعب بداعي الإصابة، بفوزها عليها 2-6 و6-4 و6-4 في مباراة ماراثونية دامت حوالي 3 ساعات في الدور الثاني من دورة مونتريال الكندية في التنس.

ورفعت كولينز سلسلة انتصاراتها في الآونة الأخيرة إلى 12 فوزاً توالياً توجت خلالها بطلة في دورتي باليرمو الإيطالية وسان جوزيه الأميركية.

في المقابل، كانت هاليب الفائزة باللقب في مونتريال مرتين عامي 2016 و2018، تخوض أول دورة لها منذ تعافيها من إصابة في كتفها أبعدتها ثلاثة أشهر عن الملاعب وعن بطولتي رولان جاروس الفرنسية وويمبلدون الإنجليزية، وذلك منذ مشاركتها في دورة روما في منتصف مايو الماضي.

وعلى الرغم من خسارتها، أعربت هاليب عن سعادتها بالعودة إلى المنافسات بقولها: «كانت مباراة رائعة، لا سيما بعد انقطاع دام أشهر عدة، لعبت بطريقة جيدة وأنا سعيدة من جميع الجوانب، والحقيقة لم أكن أتوقع الظهور بهذا المستوى».

وأضافت: «مستواي يتطور وأنا متفائلة، بعد انقطاع 3 أشهر كان من الصعب العودة على أعلى مستوى، لا سيما في مواجهة لاعبة في قمة مستواها».

وتخطت التونسية أنس جابر خسارتها للمجموعة الأولى أمام الروسية داريا كاساتكينا لتخرج فائزة 2-6 و6-3 و6-4.

في المقابل، سدّدت البيلاروسية آرينا سابالينكا 18 إرسالاً نظيفاً لتتخطى منافستها الأميركية سلون ستيفنس 7-6 و4-6 و6-4 في ساعيتن ونصف.

وتملك سابالينكا الفائزة بدورتين منذ مطلع العام الحالي، 36 انتصاراً هذا الموسم مقابل 12 هزيمة.

وسقطت الروسية إيلينا سفيتولينا المصنفة ثالثة وبطلة هذه الدورة عام 2017 أمام البريطانية جوهانا كونتا 6-3 و3-6 و2-6 لتسجّل الأخيرة أول انتصاراتها على منافستها مقابل 5 هزائم.

وكانت كونتا غابت عن بطولة ويمبلدون ودورة الألعاب الأولمبية في طوكيو لإصابتها بفيروس كورونا.

وفي أبرز المباريات الأخرى، فازت التشيكية كارولينا بليشكوفا المصنفة رابعة على الكرواتية دونا فيكيتش 4-6 و6-3 و6-1، في حين تغلبت الأميركية الشابة كوكو فوج على أناستازيا بوتابوفا 5-صفر ثم بانسحاب الأخيرة بداعي الإصابة.