«هاشتاق» يتصدر كأس الوثبة ساليونز في أميركا

أبوطبي (الاتحاد)

يشهد مضمار «جولدن جيت فيلدس» في أمريكا عصر الغد، سباق كأس الوثبة ستاليونز لمسافة 1100 متر، البالغ جائزته 15 ألف دولار، ضمن فعاليات مهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة. يأتي تنظيم السباق بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في إطار تقدير سموه للجهود الكبيرة التي بذلها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، في إطار صون التراث والتقاليد، وفي مقدمتها رياضة الفروسية.

ويجتذب السباق 7 خيول عربية أصيلة في سن ثلاث سنوات فما فوق ويتصدرها المهر القوي «ار بي هاشتاق» لمايكل جوميز، بإشراف تيري ايتون، وقيادة بيدرو تيريرو، الفائز مرة وحقق المركز الثاني مرة من إجمالي ثلاث مشاركات. وينافس على اللقب «أي أي ريتش ويسكاي» الفائز بكأس الوثبة في آخر مشاركة بمضمار بليزنتون، وسبق له الحلول في المركز الثاني مرتين والثالث ثلاث مرات، ويملكه ويشرف عليه هيوارد روبن، ويقوده اليوم لورنزو كاستين لوبيز. وينافس على اللقب المهرات «دريم» بقيادة بي فلورز، و«سويت وان» بقيادة كاماشو فلورس، و«بوكيت روكيت» بقيادة اتش هيريرا، و«ناوتي جراي ليندا» بقيادة دي مارتن، والمهر "ماكرويس ار سي" بقيادة جي رودريجوز.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف الوطني الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود ـ نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.