أحمد بن حشر: الأندية التخصصية أفضل أسلوب لصناعة لاعبين أولمبيين

الشارقة (الاتحاد)

أكد بطل الرماية الأولمبي الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم الفائز بالميدالية الأولمبية في أثينا 2004 أن من أهم الحلول في صناعة اللاعبين القادرين على المنافسة في الدورات الأولمبية، هو دعم الأندية التخصصية لأهميتها ولما تتمتع به من إمكانية التركيز على رياضات فردية محددة.

جاء ذلك خلال زيارته لنادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ولقائه بعدد من اللاعبين الموهوبين، بحضور رئيس مجلس إدارة النادي أحمد عبد الرحمن العويس ونائبه أحمد الجروان، وأعضاء مجلس الإدارة علي عبيد الحمودي وعبيد العسم السويدي، والمدير التنفيذي المهندسة هنادي خليفة الكابوري، ومدير إدارة الخدمات المساندة محمود لطفي، ومدير إدارة التدريب الرياضي عبد العزيز الحمادي.

وشجع الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم اللاعبين على رفع سقف تطلعاتهم ليكونوا أبطالاً أولمبيين والعمل والتدرب بجدية، متمنياً أن يكون البطل الأولمبي المقبل من هذا النادي في المستقبل، بفضل دعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وما يوليه سموه من دعم كبير لجميع الرياضات وللرياضات الفردية بشكل بارز، معبراً عن تفاؤله أن ينجح نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس باستكشاف المواهب القادرين على أن يصبحوا أبطالاً، ويقوم بصقل إمكانياتهم لينجحوا في تمثيل الإمارات في المحافل الدولية ثم الأولمبية، ومعبراً عن ثقته بأن تمتع النادي بإدارة مواطنة شابة وفريق عمل يعمل وفقاً للمواصفات العالمية سيساعده على تحقيق تطلعاته، وأكد الشيخ أحمد بن حشر أنه يرى أن البطل الأولمبي المقبل سيكون من إحدى رياضات الدفاع عن النفس وبالأخص الجو جيتسو في حال تم ضمها للأولمبياد، إضافة إلى التايكواندو أو الكاراتيه والجودو.

وتحدث عن مسيرته التي أوصلته لمنصة التتويج الأولمبية، مؤكداً أنها انطلقت من العائلة التي وصفها بأنها المحطة الأهم والأبرز التي أثرت على تمكنه أن يكون بطلاً أولمبياً، وشدد على أن الجانب الذهني والنفسي من أهم الأمور التي يجب مراعاتها في صناعة البطل الأولمبي للأثر العميق الذي يلعبه التركيز في حياة الرياضي، إلى جانب المدرب الكفؤ، إضافة إلى الاهتمام بالجوانب الأخرى ومنها الغذاء والراحة والإيجابية والاحتكاك وسواها.

وختم أحمد بن حشر أن بناء شخصية رياضي قادر على التميز تبدأ من الصغر ومن أعمار (8-10) سنوات يراعى خلالها رفع سقف تطلعاته وتجنيبه رهبة المنافسات وتعزيز روح التحدي لديه من أهم أسباب النجاح المرتقب. بدوره، تقدم رئيس نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس أحمد عبد الرحمن بالشكر والتقدير للبطل الأولمبي الشيخ أحمد بن حشر آل مكتوم وزيارته لأهميتها في زرع ثقافة البطل بين صفوف الرياضيين، مؤكداً أن الدعم الكبير لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي يعزز تطلعات النادي لتحقيق ما تصبو إليه دولة الإمارات في تحقيق افضل الإنجازات، قائلاً: نؤمن في النادي أن إعداد اللاعب البطل يجب أن يكون متكاملاً من جميع الجوانب ولا يقتصر على التدريب الرياضي، لذلك فإن جميع خطط العمل المعتمدة في النادي تؤمن الجوانب العلمية والثقافية والصحة النفسية وباقي عناصر بناء شخصية الرياضي المتكاملة، ونتفق مع ما شدد عليه الشيخ أحمد بن حشر أن الأندية التخصصية الأقرب لصناعة البطل الأولمبي، ونعمل انطلاقاً من ذلك تزامناً مع الفلسفة الأهم وهي حفظ الأبناء.

وختم: نعتز أن النادي لم يستعن باللاعبين الجاهزين لاستعجال تحقيق الإنجازات، بل تعامل مع اللاعبين الصغار في العمر ليقوم بتطويرهم بشكل احترافي من المراحل العمرية المبكرة وبشكل تدريجي، وصولاً إلى مراحل تنافسية متقدمة.