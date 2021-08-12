تفاصيل راتب «البرغوث» مع سان جيرمان

أنور إبراهيم (القاهرة)

كشفت صحيفة لوباريزيان الفرنسية النقاب عن الراتب الصافي الذي سيحصل عليه النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي سنوياً في باريس سان جيرمان، وقالت إنه يبلغ 41 مليون يورو، وهو أغلى راتب يحصل عليه لاعب في تاريخ الدوري الفرنسي «ليج آن».

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الراتب يقل عما كان يحصل عليه «البرغوث» مع ناديه السابق برشلونة.

وأوضحت الصحيفة أن ميسي حصل أيضاً على مكافأة توقيع العقد وتبلغ 40 مليون يورو، ليصبح مجموع ما يحصل عليه ميسي في العامين 122مليون يورو «82 مليون يورو راتب عامين، بالإضافة إلى 40 مليون يورو مكافأة توقيع.

وإذا ما استمر ميسي لعام ثالث - والكلام للصحيفة - فإنه سيحصل في إجمالي السنوات الثلاث على مبلغ 163مليون يورو.

وكان برشلونة اقترح على ميسي في آخر عرض لتمديد عقده، مبلغ 35 مليون يورو صافي سنوياً، ثم طلب منه خوان لابورتا رئيس النادي الكتالوني تخفيض الراتب بنسبة 30%، بسبب المشاكل الاقتصادية التي يواجهها برشلونة، وهكذا لم يكن بمقدور «البارسا» منافسة سان جيرمان فيما يتعلق بالراتب المعروض على ميسي، ويرجع ذلك على حد قول الصحيفة إلى أخطاء الإدارات القيادية للنادي خلال السنوات الأخيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن ميسي سيحصل على راتب أقل، مما كان يحصل عليه ميسي خلال عقده السابق مع «البارسا»، إذ كان يحصل على 50 مليون يورو بخلال المزايا الأخرى.

ومن جانبها، ذكرت شبكة راديو وتليفزيون مونت كارلو سبورت، أن سان جيرمان لن يعاني أدنى مشكلة في استيعاب راتب ميسي الكبير، والوفاء بتكلفة الصفقة، وفقاً لقواعد اللعب المالي النظيف، وأن ميسي بعد أن كانت تكلفته تتراوح بين 60 و80 مليون يورو في برشلونة، تراجعت كثيراً بالنسبة للنادي الباريسي.

وأكد فيرجيل كاييه الخبير الفرنسي المتخصص في اقتصاديات الرياضة أنه بخلاف نجاح صفقة ميسي لسان جيرمان، من الناحية الفنية والرياضية، فإنها أيضاً عملية رابحة 100% من الناحية الاقتصادية.