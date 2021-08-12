«مؤشرات رقمية» تبتسم للزمالك على حساب الأهلي

عمرو عبيد (القاهرة)

انتزع الزمالك صدارة الدوري المصري الممتاز من غريمه الأهلي، بعد تعادل الأخير مع الإسماعيلي في «الجولة 29»، وهو ما يدعم حظوظ «الفارس الأبيض»، قبل خمس جولات فقط من النهاية، من أجل اقتناص اللقب الغائب عنه منذ موسم 2014-2015.

وتشير إحصائيات «العملاقين» في السنوات السابقة إلى تراجع نسبي يمر به الأهلي في النسخة الجارية، مقارنة بما حققه خلال التتويج خمس مرات متتالية، بينما تكشف الأرقام عن نسق تصاعدي للزمالك، ربما يمنحه الثقة في حصد البطولة.

حقق الزمالك الفوز في 20 مباراة خلال 29 جولة بنسبة 68.9%، يُفترض زيادتها في الأسابيع المتبقية، وهو المعدل الأفضل على الإطلاق لفريق «القلعة البيضاء» منذ عام 2016، حيث أنهى الموسمين الماضيين بـ 61.7% من 21 انتصاراً في 34 مباراة، ويملك الأهلي حالياً نسبة 65.5% عبر 19 فوزاً، لتكون الأقل خلال تلك السنوات، بعدما سجل نسبة 67.6% في نسخة 2015-2016، ثم ارتفعت معدلاته بصورة واضحة لتبلغ 82.4% في موسمي 2017-2018 و2019-2020 بـ 28 انتصاراً في 34 جولة.

وتأتي تعادلات «الفارس الأبيض» خلال الموسم الحالي، في مرتبة متوسطة بنسبة 24%، مقارنة بـ 26.5% في عامي 2016 و2019 و17.6% في موسم 2016-2017، بينما زادت معدلاتها لفريق «القلعة الحمراء» حالياً بـ 27.6%، وهي الأعلى خلال 6 سنوات، وعلى جانب آخر، لم يخرج الزمالك أبداً في المواسم الأخيرة بأقل من 4 هزائم خلال مباريات الدوري، وهو ما حدث في النسخة الماضية، بينما بلغ أكثر معدلاته سلبية في بطولة 2017-2018 بالخسارة 8 مرات، مقابل هزيمتين فقط في الموسم الجاري بنسبة أقل من 7%، وربما لا تمثل خسارة مباراتين أزمة كبيرة للأهلي في الموسم الحالي، مقارنة بعدد تعادلاته غير المعتاد، لكنه ليس الحصاد الأفضل أيضاً، لأنه خرج بسجلٍ ناصعٍ في موسم 2016-2017 مقابل خسارة وحيدة فقط في البطولة السابقة.

المعدل التهديفي لـ «الفارس الأبيض» بلغ 1.83 هدف في كل مباراة، وهو ما يقترب كثيراً من أفضل أرقامه التي حققها في نسخة 2018-2019 ب 1.9 هدف في المباراة، في حين أنها تراوحت بين 1.2 و1.47 في المواسم الأخرى، ولا تبدو مشكلة «النسور الحُمر» هجومية في المقام الأول، لأن الفريق يملك الهجوم الأقوى في البطولة بمعدل 2.1 هدف في المباراة، متفوقاً على الحصاد النهائي لثلاث نسخ سابقة، مقابل 2.17 في الموسم الماضي و2.2 في بطولة 2017-2018.

ويُعد الزمالك هو صاحب أقوى خطوط الدفاع بعدما اهتزت شباكه 19 مرة فقط، بمعدل 0.65 هدف في المباراة، وهي النسبة الأفضل على الإطلاق منذ نهاية موسم 2016-2017 الذي شهد معدل 0.7، ومقارنة بالحصاد الأضعف بـ 0.91 في ختام نسخة 2018-2019، أما الأهلي، فلم يعرف حصاداً دفاعياً مثل ما استقبله في الجولات الـ29، حيث بلغ معدله 0.79 هدف في المباراة، والغريب أن هذا الأمر لم يتجاوز 0.24 هدف في كل مواجهة خلال الموسم الماضي، وتراوح غالباً بين 0.4 و0.59 باستثناء 0.71 جاءت في عام 2016، وتُعتبر نسبة النجاح التي حصدها الزمالك حتى الآن على صعيد النقاط بـ 77% هي الأفضل مقارنة بما جمعه في ختام آخر 6 مواسم، بينما تُعتبر نسبة 74.7% للأهلي هي ثاني أقل معدلاته في ذات الفترة، بعدما بلغ 87.3% في الموسم الماضي على سبيل المثال.