«بطل العالم» خارج عقل ناجلسمان!

أنور إبراهيم (القاهرة)

أخرج الألماني جوليان ناجلسمان المدير الفني الجديد لفريق بايرن ميونيخ، اللاعب الفرنسي كورينتان توليسو من خططه وحساباته في الموسم الجديد، ما دفع النادي «البافاري» إلى عرض اللاعب للبيع هذا الصيف.

وكان توليسو اضطر إلى دخول العزل في فرنسا على إثر إصابته بفيروس «كوفيد -19»، بعد انتهاء إجازته الصيفية، واستمر في العزل لمدة أسبوعين، ما أفقده جانباً كبيراً من فترة إعداد الفريق للموسم الجديد.

وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن توليسو «بطل العالم» المتوج بمونديال روسيا 2018، عرف عند وصوله إلى ميونيخ أنه خارج خطط وحسابات ناجلسمان، الذي جاء خلفاً لمواطنه هانسي فليك الذي رحل لتدريب منتخب «المانشافت» الألماني، خلفاً ليواكيم لوف، وأن النبأ كان له وقع المفاجأة والصدمة عليه.

ويمتد عقد توليسو مع البايرن حتى صيف 2022، وحدد النادي مبلغ 10 ملايين يورو ثمناً للاستغناء عن خدماته هذا الصيف.

ولا يمثل هذا المبلغ سوى ربع المبلغ الذي دفعه النادي «البافاري» ثمناً لهذا اللاعب عند وصوله عام 2017، عندما اشتراه من نادي أوليمبيك ليون الفرنسي بمبلغ 5. 41 مليون يورو بخلاف المزايا والمكافآت الأخرى.

وكان توليسو وقتها يعتبر أغلى لاعب في تاريخ البايرن، غير أن هذا الرقم القياسي تحطم على يد فرنسي آخر، هو لوكاس هيرنانديز الذي اشتراه البايرن بمبلغ 80 مليون يورو عام 2019.

ولم ينجح توليسو خلال فترة تعاقده مع البايرن في تقديم أجمل صورة له كلاعب من طراز عالمي، ولم يثبت وجوده بالقدر الكافي، نظراً لكثرة إصاباته، وعدم مشاركته إلا لدقائق معدودة كبديل، في ظل تألق ثنائي خط الوسط الألمانيين جوريتسكا وكيميتش.

ويحلم توليسو باللعب في إنجلترا حيث الدوري الإنجليزي «البريميرليج» القوي، ولكنه لن يرفض أي عروض تأتيه من أندية كبرى، حتى لو كانت خارج إنجلترا، وقد أبدت بالفعل أندية مانشستر يونايتد وأرسنال ويوفنتوس اهتمامها بالحصول على خدماته، ولكن لم يتقدم أي منها بعرض رسمي حتى الآن.