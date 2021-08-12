أبراهام.. «الذئب الجديد»!

أنور إبراهيم (القاهرة)

انتظاراً لإضفاء الصبغة الرسمية النهائية على رحيل النجم البلجيكي روميلو لوكاكو إلى تشيلسي الإنجليزي، توصل إنتر ميلان الإيطالي إلى اتفاق مبدئي مع روما من أجل ضم المهاجم البوسني إيدن دجيكو مهاجم الفريق، ولم يعد يتبقى إلا بعض التفاصيل الصغيرة قبل التوقيع النهائي.

وهكذا وجد «النيراتزوري» بديل لوكاكو الذي بات رحيله مؤكداً إلى «البلوز»، إذ سيتم الإعلان عن ذلك خلال أيام وربما ساعات.

وذكرت شبكة «سكاي سبورت» أن الإنتر نجح في إقناع دجيكو «35 عاماً» بأن يحل محل البلجيكي لوكاكو، وأنه تم الاتفاق على أن يحصل دجيكو على 5 ملايين يورو في الموسم الواحد من عقده الذي يمتد حتى صيف 2023.

ووصل دجيكو إلى مدينة ميلانو، لكي يخضع للفحص الطبي، قبل أن يتوجه إلى مركز تدريب الفريق في إبيانو، حيث يلتقي بمدربه الجديد سيموني إنزاجي وزملائه في الفريق، قبل التوقيع النهائي على العقد.

وذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية، أنه إذا وجد الإنتر بديلاً لوكاكو، فإن «ذئاب» روما يبحث الآن عن بديل لنجمه البوسني دجيكو.

وقال الموقع: إن روما عثر فيما يبدو على ضالته المنشودة ممثلة في المهاجم الدولي الإنجليزي تامي أبراهام «23 عاماً» لاعب تشيلسي، والذي يعاني من عدم اللعب سوى لدقائق قليلة، وأصبح مهدداً بعدم اللعب على الإطلاق، بعد وصول لوكاكو إلى «البلوز».

وكشف الموقع النقاب عن أن تشيلسي وافق على بيع أبراهام مقابل 40 مليون يورو، مع وجود بند يتيح له استرداده مرة أخرى مقابل مبلغ معين لم يتم الكشف عنه.

كما أشار الموقع إلى أن أبراهام أجرى اتصالاً هاتفياً مع البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لنادي روما، وأن تياجو بينتو المدير الرياضي العام لنادي روما طار إلى لندن، من أجل إقناع أبراهام باللعب لفريقه، على أمل التوصل إلى اتفاق يتعلق بالراتب والمزايا الأخرى خلال الأيام القليلة القادمة.