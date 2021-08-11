الدوري السعودي ينطلق بـ «مفاجأة»

الرياض (د ب أ)

فاز الفيحاء على ضيفه الاتحاد 1- صفر، في افتتاح المرحلة الأولى من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم «دوري المحترفين السعودي»، وسجل باناجيوتيس تاختسيديس هدف المباراة الوحيد للفيحاء في الدقيقة 35.

وتستأنف مباريات المرحلة الأولى من المسابقة غداً «الخميس»، حيث يواجه أبها ضيفه الشباب، ويحل الفتح ضيفاً على الرائد، ويلعب الحزم مع التعاون.

وفي يوم الجمعة، يلعب النصر مع ضيفه ضمك، ويستضيف الأهلي الفيصلي، فيما يستهل الهلال مشوار الدفاع عن لقبه بمواجهة الطائي، فيما يحل الباطن ضيفاً على الاتفاق يوم السبت.