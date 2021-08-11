الجعايدي: جاهز لتحمل «المسؤولية الكبيرة» مع الترجي



تونس (د ب أ)

أكد راضي الجعايدي المدير الفني الجديد لفريق الترجي التونسي لكرة القدم، استعداده لتحمل المسؤولية في فريقه السابق وتحسين أدائه من أجل حصد الألقاب.

وبدأ الجعايدي «46 عاماً» مهامه مدرباً للترجي خلال الأسبوع الجاري في تجربة أولى له في تونس بعد سنوات قضاها في الخارج كلاعب محترف ومن ثم مدرب بعد خضوعه لعدة دورات.

وقال الجعايدي على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: أنا سعيد للغاية للعودة إلى عائلتي الترجي الرياضي التونسي، أنا مدين بالكثير لهذا النادي العظيم وحان الوقت لأرجع له القليل، المسؤولية كبيرة، ولكن أنا مستعد لتحملها.

وتابع الجعايدي: لم أتردد في قبول هذه المهمة وسأقدّم كل ما لديّ من خبرة وتجارب في أوروبا كلاعب أو كمدرب، لكي أجعل من هذا الفريق قادراً على حصد الألقاب نتيجة و أداءً.

ووقع الجعايدي عقداً لمدة موسمين مع الترجي ليحل محل المدرب السابق معين الشعباني الذي حقق للفريق عدة بطولات منذ 2018 أبرزها لقبي دوري أبطال أفريقيا في نسختين على التوالي.

وقال الجعايدي إنه يريد أن يضع فلسفته الخاصة في تدريب الفريق والتحكم في رصيده البشري بطرق علمية مستحدثة.

وأوضح في هذه النقطة «بدأت العمل مع المجموعة على الجوانب البدنية والفنية والتكتيكية في انتظار وضع برنامج واضح في الإحاطة النفسية والمتابعة العلمية للاعبين وطريقة عملهم داخل الملعب وخارجه».

وعن أهدافه وطموحاته مع الترجي، أضاف: «هدفنا هو الارتقاء بالنادي إلى مستوى أحسن وأفضل من كل النواحي، طموحاتنا كبيرة ولدينا من الإمكانيات ما يجعلنا نتفاءل بمستقبلنا».

وسينافس الجعايدي في بداية مشواره مع الترجي على لقبين قبل انطلاق مسابقة الدوري منتصف أكتوبر، وهما لقبا السوبر للنسخة المؤجلة لعام 2020 ونسخة 2021 ضد فريقي الاتحاد المنستيري والنادي الصفاقسي على الترتيب.

وستجري المباراتان في شهر سبتمبر في حال أعفي الترجي من خوض الدور التمهيدي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ولعب الجعايدي للترجي بين عامي 1992 و2004 قبل أن يحترف في أندية بولتون واندرز وبرمنجهام سيتي وساوثهامبتون في الدوري الانجليزي.

وبدأ الجعايدي مسيرته التدريبية في أكاديمية ساوثهامبتون بين عامي 2017 و2019 قبل أن يتولى تدريب فريق هارتفورد أتليتيك الأميركي، ثم عمل مساعداً في الجهاز الفني لفريق سيركل بروج البلجيكي قبل انتقاله لتدريب الترجي.