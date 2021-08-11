ميسي.. «ألعاب الفيديو»!

مدريد (د ب أ)

حاز تطبيق «تويتش» المستخدم في الغالب لمشاهدة ألعاب الفيديو فرصة استضافة المقابلة الرياضية الأبرز للعام الجاري في ضربة أخرى لعالم البث التقليدي.

وتحدث الإسباني إيباي يانوس مع ليونيل ميسي عبر منصة البث المباشر «تويتش» التابعة لشركة «أمازون دوت كوم»، بعد توقيع أحد أعلى الرياضيين في العالم أجراً، عقد الانضمام لنادي كرة القدم الفرنسي باريس سان جيرمان قادماً من برشلونة الإسباني، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم «الأربعاء».

وقال ميسي الذي بدا عليه الإرهاق ليانوس اليوم «الأربعاء»: ما أريده هو أن أتدرب وألعب، لذلك، أنا أستمتع بذلك وأتوق لاتخاذ هذه الخطوة».

وشاهد أكثر من 317 ألف شخص المقابلة الحصرية، وهو نوع من المحتوى المرموق الذي غالباً ما يتم بيعه لمن يدفع أعلى سعر للبث التلفزيوني في مناطق مختلفة.

وقدم سيرجيو أجويرو، لاعب برشلونة وصديق يانوس، مقدم المحتوى المشهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى ميسي.