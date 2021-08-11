النجوم يقودون حملة لمواجهة أزمة كورونا في الجزائر

باريس (أ ف ب)

ناشد نجوم كرة القدم مستخدمي الأنترنت تقديم تبرعات لمساعدة المستشفيات الجزائرية التي تواجه صعوبات كبيرة في مواجهة الموجة الجديدة من جائحة «كوفيد-19» التي تطال البلاد.

وطالب العديد من لاعبي منتخب الجزائر والعالميين أمثال مهاجم مونبلييه الفرنسي آندي ديلور وقائد المنتخب الوطني رياض محرز «مانشستر سيتي الإنجليزي» وإسماعيل بن ناصر «ميلان الإيطالي»، بمد يد المساعدة للقطاع الصحي في مقطع فيديو نُشر الثلاثاء، ظهر خلاله أيضاً لاعب وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي، الفرنسي بول بوجبا ومواطنه فرانك ريبيري والمهاجم السابق الإيفواري ديدييه دروجبا ولاعب تشيلسي الإنجليزي ريكي جيمس.

وتوجه هؤلاء النجوم إلى مستخدمي الأنترنت للتبرع لجمعية «بذور الخير» التي ترأسها نادية فقير عقيلة المهاجم الفرنسي-الجزائري نبيل فقير «ريال بيتيس الإسباني»، من أجل توفير أجهزة التنفس الاصطناعي وأسطوانات الأكسجين للمستشفيات الجزائرية.

وتم تحديد هدف جمع 975000 ألف يورو، من أجل التمكن من توفير 1500 أسطوانة أكسجين لأكبر دولة في المغرب العربي من حيث عدد السكان.

وتأتي خطوة نجوم الكرة المستديرة، بعد قرار أنصار نادي مولودية الجزائر، عميد أندية كرة القدم الجزائرية «تأسس العام 1921»، التخلي عن الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الفريق والتبرع بالمال المخصص لذلك من أجل توفير أسطوانات الأكسجين لمرضى «كوفيد-19».