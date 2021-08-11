«ذهب الأولمبياد» يحتجب في «كأس ديفيز»!



برلين (أ ف ب)

أعلن الألماني ألكسندر زفيريف المتوج مؤخراً بذهبية مسابقة التنس في أولمبياد طوكيو أنه سيغيب عن منافسات كأس ديفيز المقرر إقامتها في نوفمبر المقبل، ولن يدافع بالتالي عن ألوان منتخب بلاده.

وبعدما أطاح بالصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أوّل عالمياً في الدور نصف النهائي في العرس الأولمبي، طوق زفيريف، ابن الـ 24 عاماً، عنقه بالمعدن الأصفر بفوزه في المباراة النهائية على الروسي كارن خاتشانوف 6-3 و6-1.

ومنح زفيريف المصنف خامساً عالمياً بلاده ميداليتها الذهبية الأولى في فردي الرجال في تاريخ الألعاب الأولمبية، وبات ثاني ألماني يتوج في الفردي بعد مواطنته شتيفي جراف في أولمبياد سيول 1988.

وأصرّ زفيريف برغم نجاحاته الأخيرة أنه يحتاج لقسط من الراحة مع نهاية موسم الدورات الدولية للاعبين المحترفين، علماً أن ألمانيا هي من بين 18 منتخباً سيخوضون منافسات كأس ديفيز للفرق التي تبدأ في 25 نوفمبر المقبل وتمتد لفترة أسبوع.

قال زفيريف لصحيفة «سبورتس بيلد» الألمانية «أنا أنسان واحتاج للراحة، نلعب من يناير حتّى أكتوبر ولا أريد أن ألعب في نوفمبر».

وأكد الألماني انه يرغب بالمشاركة في كأس ديفيز في المستقبل، في حال تم اعتماد النظام القديم مع خوض المباريات خلال عطلات نهاية الأسبوع أثناء الموسم.

وضمن هذا السياق، أضاف قائلاً «في حال العودة إلى النظام القديم، مع أفضلية الاستضافة وإقامة المباريات في عطلة نهاية الأسبوع، فسأشارك».

وتوجت إسبانيا على حساب كندا في عام 2019 بلقب النسخة الأولى من كأس ديفيز بحلتها الجديدة، والتي أقيمت على مدى أسبوع واحد بمشاركة 18 منتخباً، بدلاً من توزيعها على مدى 4 أسابيع وفي دول مختلفة بحسب المتنافسين. علماً انه تم إلغاء نسخة عام 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا.