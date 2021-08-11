«الكرملين» يكرم أبطال «أولمبياد طوكيو»



موسكو (د ب أ)

كشف الكرملين، اليوم «الأربعاء»، عن نيته تكريم الرياضيين الذين حققوا إنجازات في دورة الألعاب الأولمبية التي اختتمت منافساتها يوم الأحد الماضي في العاصمة اليابانية طوكيو.

ولم يتم السماح لروسيا بالمنافسة في أولمبياد طوكيو كفريق، بسبب مخالفات تتعلق بتعاطي المنشطات لبعض الرياضيين، لكن 335 رياضيا روسيا أثبتوا عدم تعاطيهم للمنشطات شاركوا في الحدث كمحايدين في فريق اللجنة الأولمبية الروسية.

وأصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما جاء فيه: «الرياضيون الأولمبيون سيتم تكريمهم على إسهاماتهم الكبيرة في تطوير الرياضة بالبلاد، وتقديم أداء رياضي رائع وإظهارهم إرادة كبيرة من أجل الفوز».

وأنهى الفريق الممثل لروسيا الأولمبياد في المركز الخامس في ترتيب الميداليات، برصيد 20 ميدالية ذهبية، وذلك خلف كل من الولايات المتحدة الأميركية والصين واليابان وبريطانيا، واختتمت منافسات دورة الألعاب الأولمبية يوم الأحد الماضي.